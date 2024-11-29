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Белоусов рассказал о сотрудничестве с КНДР в военной сфере - РИА Новости, 29.11.2024
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10:20 29.11.2024 (обновлено: 13:39 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/belousov-1986380038.html
Белоусов рассказал о сотрудничестве с КНДР в военной сфере
Белоусов рассказал о сотрудничестве с КНДР в военной сфере - РИА Новости, 29.11.2024
Белоусов рассказал о сотрудничестве с КНДР в военной сфере
Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:20
2024-11-29T13:39
пхеньян
россия
андрей белоусов
в мире
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов."Сегодня дружественные связи России и КНДР активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами", - сказал Белоусов на переговорах с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.Министр обороны РФ выразил убеждение, что "сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-корейского стратегического партнёрства в оборонной сфере".В свою очередь, министр обороны КНДР назвал самым большим приоритетом боевую дружбу и взаимодействие между армиями двух стран."Непрерывно их укреплять и развивать - такова постоянная позиция нашей армии", - подчеркнул министр.Он отметил, что "в настоящее время энергично проводятся обмены и сотрудничество между военными ведомствами двух стран, включая обмены делегациями на высоком уровне"."Мы это ценим", - подчеркнул министр, выразив уверенность, что официальный визит министра обороны России в КНДР "служит ключевым моментом в деле обмена полезными и конструктивными предложениями как способствующих укреплению обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран, так и стимулирующих дружбу, сотрудничество и развитие между армиями двух стран".
https://ria.ru/20241119/kndr-1984503010.html
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пхеньян, россия, андрей белоусов, в мире, кндр (северная корея)
Пхеньян, Россия, Андрей Белоусов, В мире, КНДР (Северная Корея)
Белоусов рассказал о сотрудничестве с КНДР в военной сфере

Белоусов: сотрудничество России и КНДР в военной сфере активно расширяется

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне. 29 ноября 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне. 29 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне. 29 ноября 2024
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ПХЕНЬЯН, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Сегодня дружественные связи России и КНДР активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами", - сказал Белоусов на переговорах с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.
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Министр обороны РФ выразил убеждение, что "сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-корейского стратегического партнёрства в оборонной сфере".
В свою очередь, министр обороны КНДР назвал самым большим приоритетом боевую дружбу и взаимодействие между армиями двух стран.
"Непрерывно их укреплять и развивать - такова постоянная позиция нашей армии", - подчеркнул министр.
Он отметил, что "в настоящее время энергично проводятся обмены и сотрудничество между военными ведомствами двух стран, включая обмены делегациями на высоком уровне".
"Мы это ценим", - подчеркнул министр, выразив уверенность, что официальный визит министра обороны России в КНДР "служит ключевым моментом в деле обмена полезными и конструктивными предложениями как способствующих укреплению обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран, так и стимулирующих дружбу, сотрудничество и развитие между армиями двух стран".
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