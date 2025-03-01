Делегация КНДР передала Путину "боевой привет" от Ким Чен Ына
Секретарь ЦК ТПК Ли Хи Ён передал Путину боевой привет от Ким Чен Ына
Президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 1 мар — РИА Новости. Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ён на встрече с президентом Владимиром Путиным передал ему "боевой привет" от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Ли Хи Ён с уважением передал товарищу Путину боевой привет от товарища Ким Чен Ына", — говорится в публикации.
По данным агентства, Путин, отметив глубокий интерес Ким Чен Ына к развитию диалога между странами, горячо поприветствовал визит делегации ТПК в Россию. Он также высоко оценил историческое значение прошлого года, когда традиционно дружественные отношения Москвы и Пхеньяна повысили до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
"Подчеркнув, что две страны прочно связаны замечательными традициями дружбы, добрососедства и боевого товарищества, президент Путин выразил благодарность КНДР за активную поддержку России", — пишет ЦТАК.
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Находящийся с визитом в России во главе делегации Ли Хи Ён в четверг встретился с Путиным в Кремле. Переговоры прошли в дружественной атмосфере. Президент попросил передать теплые приветствия и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну.
Глава российского государства выразил уверенность, что подписанный в этот раз Протокол о расширении и углублении многостороннего сотрудничества между ТПК и партией "Единая Россия" на 2025-2027 годы внесет значительный вклад в развитие отношений между партиями.
Во встрече также приняли участие заведующий Международным отделом ЦК ТПК Ким Сон Нам, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.