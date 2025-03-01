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Делегация КНДР передала Путину "боевой привет" от Ким Чен Ына

Делегация КНДР передала Путину "боевой привет" от Ким Чен Ына - РИА Новости, 01.03.2025

Делегация КНДР передала Путину "боевой привет" от Ким Чен Ына

Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ён на встрече с президентом Владимиром Путиным передал ему "боевой привет" от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:19:00+03:00

2025-03-01T11:19:00+03:00

2025-03-01T13:01:00+03:00

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СЕУЛ, 1 мар — РИА Новости. Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ён на встрече с президентом Владимиром Путиным передал ему "боевой привет" от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Ли Хи Ён с уважением передал товарищу Путину боевой привет от товарища Ким Чен Ына", — говорится в публикации.По данным агентства, Путин, отметив глубокий интерес Ким Чен Ына к развитию диалога между странами, горячо поприветствовал визит делегации ТПК в Россию. Он также высоко оценил историческое значение прошлого года, когда традиционно дружественные отношения Москвы и Пхеньяна повысили до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства."Подчеркнув, что две страны прочно связаны замечательными традициями дружбы, добрососедства и боевого товарищества, президент Путин выразил благодарность КНДР за активную поддержку России", — пишет ЦТАК. Находящийся с визитом в России во главе делегации Ли Хи Ён в четверг встретился с Путиным в Кремле. Переговоры прошли в дружественной атмосфере. Президент попросил передать теплые приветствия и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну.Глава российского государства выразил уверенность, что подписанный в этот раз Протокол о расширении и углублении многостороннего сотрудничества между ТПК и партией "Единая Россия" на 2025-2027 годы внесет значительный вклад в развитие отношений между партиями.Во встрече также приняли участие заведующий Международным отделом ЦК ТПК Ким Сон Нам, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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https://ria.ru/20250215/seul-1999626996.html

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россия, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, единая россия, совет федерации рф, в мире, москва, пхеньян