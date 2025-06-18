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В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва - РИА Новости, 19.06.2025
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13:02 18.06.2025 (обновлено: 11:13 19.06.2025)
https://ria.ru/20250618/poezd-2023557144.html
В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва
В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва - РИА Новости, 19.06.2025
В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва
Пассажирский поезд Пхеньян - Москва, курсирование которого возобновилось после пятилетнего перерыва, прибыл в Россию, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T13:02:00+03:00
2025-06-19T11:13:00+03:00
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
ржд
москва
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд Пхеньян - Москва, курсирование которого возобновилось после пятилетнего перерыва, прибыл в Россию, сообщил Минтранс РФ. "Впервые за 5 лет! В России встретили поезд "Пхеньян – Москва". Совместно с РЖД и коллегами из КНДР возобновили прямое железнодорожное сообщение между нашими столицами, приостановленное в 2020 году из-за пандемии", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Международные беспересадочные вагоны будут курсировать два раза в месяц. Время в пути составит чуть более 8 суток. Пассажиры смогут проехать по самому длинному в мире железнодорожному маршруту - протяженностью более 10 тысяч километров - с остановками, в частности, в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновились 17 июня 2025 года после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Теперь, с 17 июня, вернулись в график международные беспересадочные вагоны между Пхеньяном и Москвой. Это подвижной состав формирования железных дорог КНДР. Поезд из вагонов купе будет ходить два раза в месяц: из Пхеньяна – 3-го и 17-го числа с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно, из Москвы – 12-го и 26-го числа с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. РЖД сообщали, что билеты продаются в железнодорожных кассах максимум за 60 суток до отправления. Представитель РЖД пояснил РИА Новости, что билеты на поезд из Пхеньяна продаются в кассах в КНДР, из Москвы и с промежуточных станций в городах РФ - в международных кассах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). С 19 июня возобновится курсирование поезда еще с одним городом РФ - перевозки пассажиров между Пхеньяном и Хабаровском. Поезд будет ходить один раз в месяц, отправлением из Пхеньяна 19-го и прибытием в Хабаровск 21-го числа, из Хабаровска 21-го и прибытием в Пхеньян 23-го числа каждого месяца. Время в пути – чуть более 2 дней.
https://ria.ru/20250617/dogovor-2023345370.html
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
москва
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россия, пхеньян, кндр (северная корея), ржд, москва, федеральная пассажирская компания
Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), РЖД, Москва, Федеральная пассажирская компания
В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва

Минтранс: пассажирский поезд Пхеньян — Москва прибыл в Россию

© РИА Новости / Денис Бирюков | Перейти в медиабанкПоезд Пхеньян - Москва в Хабаровске
Поезд Пхеньян - Москва в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Денис Бирюков
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Поезд Пхеньян - Москва в Хабаровске
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд Пхеньян - Москва, курсирование которого возобновилось после пятилетнего перерыва, прибыл в Россию, сообщил Минтранс РФ.
"Впервые за 5 лет! В России встретили поезд "Пхеньян – Москва". Совместно с РЖД и коллегами из КНДР возобновили прямое железнодорожное сообщение между нашими столицами, приостановленное в 2020 году из-за пандемии", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Международные беспересадочные вагоны будут курсировать два раза в месяц. Время в пути составит чуть более 8 суток.
Пассажиры смогут проехать по самому длинному в мире железнодорожному маршруту - протяженностью более 10 тысяч километров - с остановками, в частности, в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме.
Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновились 17 июня 2025 года после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР.
Теперь, с 17 июня, вернулись в график международные беспересадочные вагоны между Пхеньяном и Москвой. Это подвижной состав формирования железных дорог КНДР. Поезд из вагонов купе будет ходить два раза в месяц: из Пхеньяна – 3-го и 17-го числа с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно, из Москвы – 12-го и 26-го числа с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. РЖД сообщали, что билеты продаются в железнодорожных кассах максимум за 60 суток до отправления.
Представитель РЖД пояснил РИА Новости, что билеты на поезд из Пхеньяна продаются в кассах в КНДР, из Москвы и с промежуточных станций в городах РФ - в международных кассах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
С 19 июня возобновится курсирование поезда еще с одним городом РФ - перевозки пассажиров между Пхеньяном и Хабаровском. Поезд будет ходить один раз в месяц, отправлением из Пхеньяна 19-го и прибытием в Хабаровск 21-го числа, из Хабаровска 21-го и прибытием в Пхеньян 23-го числа каждого месяца. Время в пути – чуть более 2 дней.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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РоссияПхеньянКНДР (Северная Корея)РЖДМоскваФедеральная пассажирская компания
 
 
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