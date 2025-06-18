В Россию прибыл пассажирский поезд Пхеньян — Москва
Минтранс: пассажирский поезд Пхеньян — Москва прибыл в Россию
Поезд Пхеньян - Москва в Хабаровске
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд Пхеньян - Москва, курсирование которого возобновилось после пятилетнего перерыва, прибыл в Россию, сообщил Минтранс РФ.
Международные беспересадочные вагоны будут курсировать два раза в месяц. Время в пути составит чуть более 8 суток.
Пассажиры смогут проехать по самому длинному в мире железнодорожному маршруту - протяженностью более 10 тысяч километров - с остановками, в частности, в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме.
Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновились 17 июня 2025 года после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР.
Теперь, с 17 июня, вернулись в график международные беспересадочные вагоны между Пхеньяном и Москвой. Это подвижной состав формирования железных дорог КНДР. Поезд из вагонов купе будет ходить два раза в месяц: из Пхеньяна – 3-го и 17-го числа с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно, из Москвы – 12-го и 26-го числа с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. РЖД сообщали, что билеты продаются в железнодорожных кассах максимум за 60 суток до отправления.
Представитель РЖД пояснил РИА Новости, что билеты на поезд из Пхеньяна продаются в кассах в КНДР, из Москвы и с промежуточных станций в городах РФ - в международных кассах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
С 19 июня возобновится курсирование поезда еще с одним городом РФ - перевозки пассажиров между Пхеньяном и Хабаровском. Поезд будет ходить один раз в месяц, отправлением из Пхеньяна 19-го и прибытием в Хабаровск 21-го числа, из Хабаровска 21-го и прибытием в Пхеньян 23-го числа каждого месяца. Время в пути – чуть более 2 дней.