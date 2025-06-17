https://ria.ru/20250617/shojgu-2023275140.html

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 17.06.2025

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу проводит переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:18:00+03:00

2025-06-17T10:18:00+03:00

2025-06-17T10:18:00+03:00

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

сергей шойгу

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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу проводит переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ РФ. "В Пхеньяне начались переговоры секретаря СБ РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении. Ранее во вторник Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента России Владимира Путина. Это его третий визит в КНДР за последние почти три месяца. В последний раз Шойгу был в Пхеньяне 4 июня. Тогда секретарь Совбеза РФ также встретился с Ким Чен Ыном. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, восстановление Курской области и увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении региона.

https://ria.ru/20250612/zakharova-2022435891.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пхеньян, кндр (северная корея), сергей шойгу, ким чен ын, владимир путин, в мире