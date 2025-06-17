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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 17.06.2025
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10:18 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/shojgu-2023275140.html
Шойгу встретился с Ким Чен Ыном
Шойгу встретился с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 17.06.2025
Шойгу встретился с Ким Чен Ыном
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу проводит переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:18:00+03:00
2025-06-17T10:18:00+03:00
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
сергей шойгу
ким чен ын
владимир путин
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу проводит переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ РФ. "В Пхеньяне начались переговоры секретаря СБ РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении. Ранее во вторник Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента России Владимира Путина. Это его третий визит в КНДР за последние почти три месяца. В последний раз Шойгу был в Пхеньяне 4 июня. Тогда секретарь Совбеза РФ также встретился с Ким Чен Ыном. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, восстановление Курской области и увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении региона.
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россия, пхеньян, кндр (северная корея), сергей шойгу, ким чен ын, владимир путин, в мире
Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире
Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Шойгу проводит переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу проводит переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ РФ.
«
"В Пхеньяне начались переговоры секретаря СБ РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента России Владимира Путина. Это его третий визит в КНДР за последние почти три месяца.
В последний раз Шойгу был в Пхеньяне 4 июня. Тогда секретарь Совбеза РФ также встретился с Ким Чен Ыном. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, восстановление Курской области и увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении региона.
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РоссияПхеньянКНДР (Северная Корея)Сергей ШойгуКим Чен ЫнВладимир ПутинВ мире
 
 
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