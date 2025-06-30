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Ким Чен Ын встретился с министром культуры России - РИА Новости, 30.06.2025
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03:20 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/kndr-2026191875.html
Ким Чен Ын встретился с министром культуры России
Ким Чен Ын встретился с министром культуры России - РИА Новости, 30.06.2025
Ким Чен Ын встретился с министром культуры России
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:20:00+03:00
2025-06-30T03:20:00+03:00
кндр (северная корея)
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пхеньян
ольга любимова
ким чен ын
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Ким Чен Ын 29 июня в штаб-квартире ЦК партии принял министра культуры Ольгу Любимову, находящуюся с визитом в нашей стране в качестве главы делегации министерства культуры Российской Федерации по случаю первой годовщины заключения нового договора между государствами КНДР и РФ", - пишет агентство. По данным агентства, лидер КНДР в ходе встречи подчеркнул важность обменов в области культуры и искусства, заявил о необходимости расширять сотрудничество РФ и КНДР в этих сферах, отметив, что это укрепляет дружественные связи между народами двух стран. Ранее Любимова сообщила, что прибыла с рабочим визитом в КНДР. Она возложила цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне, почтив память советских воинов, павших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны. Позднее она сообщила, что министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы.
https://ria.ru/20250618/shojgu-2023472863.html
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кндр (северная корея), россия, пхеньян, ольга любимова, ким чен ын, в мире
КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Ольга Любимова, Ким Чен Ын, В мире
Ким Чен Ын встретился с министром культуры России

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры России Любимовой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын 29 июня в штаб-квартире ЦК партии принял министра культуры Ольгу Любимову, находящуюся с визитом в нашей стране в качестве главы делегации министерства культуры Российской Федерации по случаю первой годовщины заключения нового договора между государствами КНДР и РФ", - пишет агентство.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина
18 июня, 08:18
По данным агентства, лидер КНДР в ходе встречи подчеркнул важность обменов в области культуры и искусства, заявил о необходимости расширять сотрудничество РФ и КНДР в этих сферах, отметив, что это укрепляет дружественные связи между народами двух стран.
Ранее Любимова сообщила, что прибыла с рабочим визитом в КНДР. Она возложила цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне, почтив память советских воинов, павших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны. Позднее она сообщила, что министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы.
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КНДР (Северная Корея)РоссияПхеньянОльга ЛюбимоваКим Чен ЫнВ мире
 
 
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