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Ким Чен Ын встретился с министром культуры России

Ким Чен Ын встретился с министром культуры России - РИА Новости, 30.06.2025

Ким Чен Ын встретился с министром культуры России

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:20:00+03:00

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2025-06-30T03:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Ким Чен Ын 29 июня в штаб-квартире ЦК партии принял министра культуры Ольгу Любимову, находящуюся с визитом в нашей стране в качестве главы делегации министерства культуры Российской Федерации по случаю первой годовщины заключения нового договора между государствами КНДР и РФ", - пишет агентство. По данным агентства, лидер КНДР в ходе встречи подчеркнул важность обменов в области культуры и искусства, заявил о необходимости расширять сотрудничество РФ и КНДР в этих сферах, отметив, что это укрепляет дружественные связи между народами двух стран. Ранее Любимова сообщила, что прибыла с рабочим визитом в КНДР. Она возложила цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне, почтив память советских воинов, павших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны. Позднее она сообщила, что министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы.

https://ria.ru/20250618/shojgu-2023472863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

кндр (северная корея), россия, пхеньян, ольга любимова, ким чен ын, в мире