Ким Чен Ын встретился с министром культуры России
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры России Любимовой
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын 29 июня в штаб-квартире ЦК партии принял министра культуры Ольгу Любимову, находящуюся с визитом в нашей стране в качестве главы делегации министерства культуры Российской Федерации по случаю первой годовщины заключения нового договора между государствами КНДР и РФ", - пишет агентство.
Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина
18 июня, 08:18
По данным агентства, лидер КНДР в ходе встречи подчеркнул важность обменов в области культуры и искусства, заявил о необходимости расширять сотрудничество РФ и КНДР в этих сферах, отметив, что это укрепляет дружественные связи между народами двух стран.
Ранее Любимова сообщила, что прибыла с рабочим визитом в КНДР. Она возложила цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне, почтив память советских воинов, павших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны. Позднее она сообщила, что министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы.
Россия и КНДР подписали документ о торговом и техническом сотрудничестве
21 ноября 2024, 05:51