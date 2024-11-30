https://ria.ru/20241130/belousov-1986592796.html

Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР

Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР - РИА Новости, 30.11.2024

Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР

Ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном подтверждает заинтересованность двух стран в комплексном развитии... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T03:20

2024-11-30T03:20

2024-11-30T09:28

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ПХЕНЬЯН, 30 ноя — РИА Новости. Ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном подтверждает заинтересованность двух стран в комплексном развитии союзнических отношений, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном."Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией", — добавил Белоусов.Он подчеркнул, что "сегодня Корея — одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику". "Безусловно, в этом, товарищ Ким Чен Ын, исключительно Ваша заслуга", — отметил министр, обращаясь к собеседнику. Он передал лидеру КНДР дружеский привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина.История боевого братства двух стран, подчеркнул Белоусов, насчитывает почти восемь десятилетий. Он отметил, что их дружба и сотрудничество "крепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов".Глава Минобороны напомнил, что в следующем году Россия и Северная Корея отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации.Россия ждет от КНДР согласия направить подразделение ее вооруженных сил в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая, добавил Белоусов.Глава российского военного ведомства отметил, что для него большая честь лично встретиться с лидером КНДР."Благодарю за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации", — заключил Белоусов.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян. Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.

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https://ria.ru/20241130/kndr-1986591314.html

https://ria.ru/20241119/peskov-1984578707.html

https://ria.ru/20241129/belousov-1986381526.html

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