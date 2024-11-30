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Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР - РИА Новости, 30.11.2024
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03:20 30.11.2024 (обновлено: 09:28 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/belousov-1986592796.html
Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР
Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР - РИА Новости, 30.11.2024
Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР
Ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном подтверждает заинтересованность двух стран в комплексном развитии... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T03:20
2024-11-30T09:28
россия
москва
пхеньян
андрей белоусов
ким чен ын
в мире
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ПХЕНЬЯН, 30 ноя — РИА Новости. Ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном подтверждает заинтересованность двух стран в комплексном развитии союзнических отношений, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.&quot;Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией&quot;, — добавил Белоусов.Он подчеркнул, что "сегодня Корея — одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику". "Безусловно, в этом, товарищ Ким Чен Ын, исключительно Ваша заслуга", — отметил министр, обращаясь к собеседнику. Он передал лидеру КНДР дружеский привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина.История боевого братства двух стран, подчеркнул Белоусов, насчитывает почти восемь десятилетий. Он отметил, что их дружба и сотрудничество "крепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов".Глава Минобороны напомнил, что в следующем году Россия и Северная Корея отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации.Россия ждет от КНДР согласия направить подразделение ее вооруженных сил в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая, добавил Белоусов.Глава российского военного ведомства отметил, что для него большая честь лично встретиться с лидером КНДР."Благодарю за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации", — заключил Белоусов.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян. Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
https://ria.ru/20241121/toloraya-1984836059.html
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россия, москва, пхеньян, андрей белоусов, ким чен ын, в мире
Россия, Москва, Пхеньян, Андрей Белоусов, Ким Чен Ын, В мире
Белоусов оценил значение ратификации договора с КНДР

Белоусов: ратификация договора с КНДР говорит об интересе к развитию связей

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВизит министра обороны РФ А. Белоусова в КНДР
Визит министра обороны РФ А. Белоусова в КНДР - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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ПХЕНЬЯН, 30 ноя — РИА Новости. Ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном подтверждает заинтересованность двух стран в комплексном развитии союзнических отношений, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«

"Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией", — добавил Белоусов.

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21 ноября, 10:00
Он подчеркнул, что "сегодня Корея — одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику".
"Безусловно, в этом, товарищ Ким Чен Ын, исключительно Ваша заслуга", — отметил министр, обращаясь к собеседнику.
Он передал лидеру КНДР дружеский привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина.
История боевого братства двух стран, подчеркнул Белоусов, насчитывает почти восемь десятилетий. Он отметил, что их дружба и сотрудничество "крепились при освобождении Кореи в 1945 году, в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов".
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Глава Минобороны напомнил, что в следующем году Россия и Северная Корея отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации.
Россия ждет от КНДР согласия направить подразделение ее вооруженных сил в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая, добавил Белоусов.
Глава российского военного ведомства отметил, что для него большая честь лично встретиться с лидером КНДР.
"Благодарю за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации", — заключил Белоусов.
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19 ноября, 12:50
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян. Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи в Пхеньяне. 29 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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