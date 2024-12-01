https://ria.ru/20241201/belousov-1986709701.html

Белоусову устроили торжественные проводы после визита в КНДР

Белоусову устроили торжественные проводы после визита в КНДР - РИА Новости, 01.12.2024

Белоусову устроили торжественные проводы после визита в КНДР

Министру обороны РФ Андрею Белоусову, завершившему накануне свой двухдневный визит в КНДР, устроили торжественные проводы в аэропорту Пхеньяна, сообщило... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:14

2024-12-01T12:14

2024-12-01T12:57

в мире

россия

пхеньян

москва

андрей белоусов

ким чен ын

александр мацегора

корейская народная армия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986709093_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_83210317b04bb23f72aec9e4305aebfd.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову, завершившему накануне свой двухдневный визит в КНДР, устроили торжественные проводы в аэропорту Пхеньяна, сообщило агентство ЦТАК."Прошла церемония торжественных проводов военной делегации Российской Федерации. Были исполнены гимны КНДР и РФ. В сопровождении товарища (министра обороны КНДР - ред.) Но Гван Чхоля товарищ Андрей Белоусов осмотрел порядки роты почетного караула Корейской народной армии. Самолет с послами доброй воли из России под проводы солдат и офицеров Корейской народной армии взлетел", - говорится в сообщении агентства.ЦТАК отмечает, что наряду с главой минобороны КНДР российского министра провожали другие высокопоставленные командующие северокорейского министерства обороны, такие как начальник главного политического управления Корейской народной армии Чон Гён Тхэк, а также работники "соответствующей сферы" и сотрудники российской дипмиссии, включая посла РФ в КНДР Александра Мацегору.На фотографиях, опубликованных агентством, Белоусов идет по красной ковровой дорожке вдоль роты почетного караула и многочисленных аплодирующих ему северокорейских военных. Как и во время церемонии встречи министра, они держат красные транспаранты с лозунгами "Выражаем полную поддержку и солидарность борющимся армии и народу России!" и "Да здравствует нерушимая дружба и сплоченность между народами двух стран - КНДР и РФ!"Министр обороны РФ также запечатлен на трапе самолета держащим на прощание руки, сложенные в рукопожатие, его северокорейский коллега в этот момент отдает ему честь. В церемонии проводов, судя по опубликованным фотографиям, принимали участие также замминистра обороны Алексей Криворучко, принимавший участие в переговорах Андрея Белоусова с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, и другие члены российской и корейской делегаций, участвовавших в переговорах оборонных ведомств.Министр обороны России 29-30 ноября совершил официальный визит в КНДР. В ходе визита он провел переговоры с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, указав, что российская сторона настроена на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Министр отметил подписание лидерами двух стран нового основополагающего межгосударственного документа - договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве - и подчеркнул, что он призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии и заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности.Белоусов также провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, поблагодарив его за приверженность курсу на углубление связей с Россией и отметив двустороннюю заинтересованность в комплексном развитии союзнических отношений. Министр обороны РФ передал северокорейскому лидеру дружеский привет от президента России Владимира Путина и заявил, что в Москве ожидают положительного решения Пхеньяна в ответ на приглашение направить подразделение вооружённых сил КНДР для участия в военном параде на Красной площади 9 мая следующего года, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации.В честь визита российской военной делегации в Пхеньян был дан праздничный концерт, а также прием, на которых присутствовал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, военное и военно-политическое руководство республики. Министр обороны РФ также возложил цветы к монументу Освобождения, воздвигнутого в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. Кроме того, российская делегация посетила место историко-революционной славы "Мангёндэ", где Белоусов оставил памятную запись в книге почетных гостей.Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году.

https://ria.ru/20241025/zakharova-1980162850.html

https://ria.ru/20241129/belousov-1986380038.html

https://ria.ru/20241121/toloraya-1984836059.html

россия

пхеньян

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, пхеньян, москва, андрей белоусов, ким чен ын, александр мацегора, корейская народная армия