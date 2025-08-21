Лидер КНДР принял командиров, участвовавших в освобождении Курской области
СЕУЛ, 21 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии (КНА), которые участвовали в освобождении Курской области РФ от украинских боевиков и теперь вернулись в КНДР для участия в церемонии вручения государственных наград, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
По данным агентства, Ким Чен Ын 20 августа в штаб-квартире ЦК партии принял от командиров рапорт о ходе военной деятельности подразделений вооруженных сил КНДР в операционной зоне за рубежом.
"Он высоко оценил их (командиров - ред) старания, приведшие к победе наши подразделения, участвовавшие в операции по освобождению Курской области Российской Федерации", - пишет ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил, что эти военные выполняют важнейшие задачи, и попросил передать "горячий боевой привет" всем командирам и бойцам подразделений, участвовавшим в операции по освобождению Курской области.
Лидер КНДР заявил, что армия страны показал себя, закрепив этим результатом звание и известность как "сильнейшей в мире".
Как сообщает агентство, командиры подразделений вернулись на родину для участия в церемонии вручения государственных наград.
"Первая церемония вручения государственных наград генералам, офицерам и солдатам армии, совершившим немеркнущие подвиги в военной операции за рубежом, состоится в штаб-квартире ЦК партии", - пишет ЦТАК.
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.