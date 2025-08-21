Рейтинг@Mail.ru
Лидер КНДР принял командиров, участвовавших в освобождении Курской области - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 21.08.2025 (обновлено: 09:54 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/lider-2036626255.html
Лидер КНДР принял командиров, участвовавших в освобождении Курской области
Лидер КНДР принял командиров, участвовавших в освобождении Курской области - РИА Новости, 21.08.2025
Лидер КНДР принял командиров, участвовавших в освобождении Курской области
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии (КНА), которые участвовали в освобождении Курской области РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T03:55:00+03:00
2025-08-21T09:54:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
курская область
россия
ким чен ын
валерий герасимов
владимир путин
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036652836_1:0:928:522_1920x0_80_0_0_d1c3cf7607ce3d8fad0fcbfe9f32e7aa.jpg
СЕУЛ, 21 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии (КНА), которые участвовали в освобождении Курской области РФ от украинских боевиков и теперь вернулись в КНДР для участия в церемонии вручения государственных наград, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). По данным агентства, Ким Чен Ын 20 августа в штаб-квартире ЦК партии принял от командиров рапорт о ходе военной деятельности подразделений вооруженных сил КНДР в операционной зоне за рубежом. "Он высоко оценил их (командиров - ред) старания, приведшие к победе наши подразделения, участвовавшие в операции по освобождению Курской области Российской Федерации", - пишет ЦТАК. Ким Чен Ын отметил, что эти военные выполняют важнейшие задачи, и попросил передать "горячий боевой привет" всем командирам и бойцам подразделений, участвовавшим в операции по освобождению Курской области. Лидер КНДР заявил, что армия страны показал себя, закрепив этим результатом звание и известность как "сильнейшей в мире". Как сообщает агентство, командиры подразделений вернулись на родину для участия в церемонии вручения государственных наград. "Первая церемония вручения государственных наград генералам, офицерам и солдатам армии, совершившим немеркнущие подвиги в военной операции за рубежом, состоится в штаб-квартире ЦК партии", - пишет ЦТАК. В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.
https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html
https://ria.ru/20250428/kndr-2013906823.html
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
кндр (северная корея)
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036652836_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_9c5e0500c71cf8252b74a6cd0beee337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), курская область, россия, ким чен ын, валерий герасимов, владимир путин, корейская народная армия
В мире, КНДР (Северная Корея), Курская область, Россия, Ким Чен Ын, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Корейская народная армия
Лидер КНДР принял командиров, участвовавших в освобождении Курской области

ЦТАК: Ким Чен Ын принял командиров, участвовавших в освобождении Курской области

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын принял ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области РФ от украинских боевиков
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области РФ от украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области РФ от украинских боевиков
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 21 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии (КНА), которые участвовали в освобождении Курской области РФ от украинских боевиков и теперь вернулись в КНДР для участия в церемонии вручения государственных наград, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
По данным агентства, Ким Чен Ын 20 августа в штаб-квартире ЦК партии принял от командиров рапорт о ходе военной деятельности подразделений вооруженных сил КНДР в операционной зоне за рубежом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области
26 апреля, 14:06
"Он высоко оценил их (командиров - ред) старания, приведшие к победе наши подразделения, участвовавшие в операции по освобождению Курской области Российской Федерации", - пишет ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил, что эти военные выполняют важнейшие задачи, и попросил передать "горячий боевой привет" всем командирам и бойцам подразделений, участвовавшим в операции по освобождению Курской области.
© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын принял ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области РФ от украинских боевиков
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области РФ от украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял ведущих командиров зарубежных операционных войск Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области РФ от украинских боевиков
Лидер КНДР заявил, что армия страны показал себя, закрепив этим результатом звание и известность как "сильнейшей в мире".
Как сообщает агентство, командиры подразделений вернулись на родину для участия в церемонии вручения государственных наград.
Совместная боевая работа военных России и КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Минобороны показало кадры совместной работы военных России и КНДР
28 апреля, 18:29
"Первая церемония вручения государственных наград генералам, офицерам и солдатам армии, совершившим немеркнущие подвиги в военной операции за рубежом, состоится в штаб-квартире ЦК партии", - пишет ЦТАК.
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
КНДР направит в Россию саперов для разминирования Курской области
17 июня, 13:47
 
В миреКНДР (Северная Корея)Курская областьРоссияКим Чен ЫнВалерий ГерасимовВладимир ПутинКорейская народная армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала