Росавиация разрешила Nordwind летать из Москвы в Пхеньян
Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты из Москвы в Пхеньян
© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании NordwindСамолет авиакомпании Nordwind
© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР, компания сможет выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю, следует из материалов на сайте ведомства.
"Москва - Пхеньян - "Северный ветер" - 2 р/н... выдать допуск", - следует из данных на сайте.
Из данных на сайте аэропорта "Шереметьево" следует, что первый рейс по этому направлению компания должна выполнить 27 июля.
В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно невозможно, они продаются для туристов только в рамках экскурсионного тура.
Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.