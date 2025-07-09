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Росавиация разрешила Nordwind летать из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 09.07.2025
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17:48 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rosaviatsiya-2028195468.html
Росавиация разрешила Nordwind летать из Москвы в Пхеньян
Росавиация разрешила Nordwind летать из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 09.07.2025
Росавиация разрешила Nordwind летать из Москвы в Пхеньян
Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР, компания сможет выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:48:00+03:00
2025-07-09T17:48:00+03:00
кндр (северная корея)
пхеньян
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР, компания сможет выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю, следует из материалов на сайте ведомства. "Москва - Пхеньян - "Северный ветер" - 2 р/н... выдать допуск", - следует из данных на сайте. Из данных на сайте аэропорта "Шереметьево" следует, что первый рейс по этому направлению компания должна выполнить 27 июля. В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно невозможно, они продаются для туристов только в рамках экскурсионного тура. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.
https://ria.ru/20250625/vagon-2025302285.html
кндр (северная корея)
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кндр (северная корея), пхеньян, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт)
Росавиация разрешила Nordwind летать из Москвы в Пхеньян

Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты из Москвы в Пхеньян

© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании NordwindСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР, компания сможет выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю, следует из материалов на сайте ведомства.
"Москва - Пхеньян - "Северный ветер" - 2 р/н... выдать допуск", - следует из данных на сайте.
Из данных на сайте аэропорта "Шереметьево" следует, что первый рейс по этому направлению компания должна выполнить 27 июля.
В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно невозможно, они продаются для туристов только в рамках экскурсионного тура.
Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.
Прибытие первого за 5 лет пассажирского вагона из Пхеньяна в Москву - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Москву после перерыва прибыл первый пассажирский вагон из Пхеньяна
25 июня, 12:28
 
КНДР (Северная Корея)ПхеньянРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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