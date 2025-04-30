https://ria.ru/20250430/mishustin-2014290725.html

Мишустин прокомментировал строительство моста между Россией и КНДР

Мишустин прокомментировал строительство моста между Россией и КНДР - РИА Новости, 30.04.2025

Мишустин прокомментировал строительство моста между Россией и КНДР

Возведение автомобильного моста между Россией и КНДР станет знаковым этапом для отношений двух стран, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:25:00+03:00

2025-04-30T11:25:00+03:00

2025-04-30T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Возведение автомобильного моста между Россией и КНДР станет знаковым этапом для отношений двух стран, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая по видео-конференц-связи на церемонии начала строительства с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона. "Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи. Он символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества", — сказал Мишустин. По его словам, так создается надежная основа для более тесной кооперации с КНДР, дорога для открытого и плодотворного диалога и для сближения народов двух стран. Кроме того, это увеличит число поездок и встреч, поможет обмену новыми впечатлениями и знакомству с историей и традициями как России, так и Северной Кореи, уверен премьер-министр.Он подчеркнул, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный Россией и КНДР в прошлом году, закрепил выход отношений между Москвой и Пхеньяном на новый уровень и создал необходимые условия для запуска взаимовыгодных проектов.Строительство моста, через который пойдет круглогодичное автомобильное движение, премьер-министр назвал ключевым приоритетом, напомнив, что сейчас единственным транспортным переходом между Россией и КНДР остается железнодорожный Мост дружбы через реку Туманную, но его возможностей уже недостаточно.Особо важен будущий мост для Дальневосточного федерального округа, прежде всего Приморского края, добавил Мишустин. С его запуском предприятия и местные жители получат дополнительные возможности, в регионе начнут активнее развиваться транспорт и логистика.Кроме того, с открытием моста предприниматели смогут существенно увеличить объемы перевозок и сократить транспортные издержки. А надежные и стабильные поставки продукции поспособствуют расширению торгово-экономического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. К тому же появление моста откроет хорошие перспективы для туризма, считает глава правительства.Он заявил, что рассчитывает на опыт, труд и инициативу строителей моста, которые позволят завершить работы качественно и в срок. "Убежден, новый мост станет прочным символом мира и добрососедства России и КНДР", — заключил Мишустин. Планируется, что общая длина нового мостового перехода вместе с подъездными дорогами составит 4,7 километра, самого моста — километр (российская стороны — 424 метра, корейская — 581 метр). А ширина определена в семь метров — это две полосы движения. Строительство предполагается завершить за полтора года. Около моста оборудуют автомобильный пункт пропуска.

https://ria.ru/20250429/koreya-2014195387.html

https://ria.ru/20241119/kndr-1984710191.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, пхеньян, михаил мишустин, пак тхэ сон, владимир путин, воздушно-космические силы россии, в мире