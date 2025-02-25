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ЕР расширит сотрудничество с Трудовой партией Кореи

ЕР расширит сотрудничество с Трудовой партией Кореи - РИА Новости, 25.02.2025

ЕР расширит сотрудничество с Трудовой партией Кореи

Партия "Единая Россия" подписала соглашение о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Кореи, сообщили в ЕР. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:20:00+03:00

2025-02-25T19:20:00+03:00

2025-02-25T19:20:00+03:00

россия

приморский край

сша

владимир якушев

единая россия

оон

генеральная ассамблея оон

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" подписала соглашение о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Кореи, сообщили в ЕР. "Единая Россия" подписала протокол о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Кореи… Межпартийные консультации с Трудовой партией Кореи (КНДР) состоялись на площадке Центрального исполкома "Единой России". На встрече Владимир Якушев и секретарь Центрального комитета ТПК Ли Хи Ён подписали протокол о межпартийном сотрудничестве", - говорится в сообщении на официальном сайте партии. Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев отметил, что документ положит начало новому этапу межпартийного диалога и придаст практическое наполнение совместной работе. "Семь лет назад мы подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи. За это время многое в мире поменялось, но российский и корейский народы стали ещё ближе. Надеюсь, наша встреча станет важным этапом в развитии межпартийного диалога", - приводятся на сайте партии слова Якушева. По его словам, Россия высоко ценит поддержку правительством КНДР внешнеполитического курса страны, в частности, в контексте СВО. Секретари Генсовета ЕР также поблагодарил коллег из Трудовой партии Кореи за традиционную поддержку российских резолюций на площадке Генассамблеи ООН. "Этот год для наших стран - особенный: мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также 80-летие освобождения Кореи от японских милитаристов. Считаю важным сохранять память об этих датах. В конце апреля "Единая Россия" организует международный симпозиум на тему "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН", – цитируют секретаря Генсовета "Единой России" на сайте ЕР. Он также пригласил делегацию Трудовой партии Кореи принять в нём участие. По мнению Якушева, важно вести совместную работу и на уровне молодежных организаций. "У "Молодой Гвардии Единой России" налажен конструктивный диалог с Социалистическим союзом патриотической молодёжи. В апреле планируется визит нашей молодёжной делегации в Пхеньян", - обратил внимание он. Кроме того, партии могут внести большой вклад в развитие приграничного сотрудничества, в этой работе можно задействовать региональное отделение "Единой России" в Приморском крае, считает секретарь Генсовета ЕР. Он также предложил развивать сотрудничество по линии Высшей партийной школы. Более того, он отдельно подчеркнул, что Россия и КНДР должны вместе реагировать на деструктивные шаги США и их союзников. "Мы осуждаем применение против вашей страны незаконных односторонних ограничительных мер. Вместо рухнувшей евроатлантической системы безопасности должен быть сформирован контур равной и неделимой безопасности. Эту инициативу в прошлом году озвучил президент России, наша партия её разделяет. Мы планируем провести общественно-политические слушания и приглашаем представителей Трудовой партии Кореи принять в них участие", - приводятся на сайте партии слова Якушева. Секретарь Генсовета "Единой России" также предложил подписать совместное заявление по противодействию односторонним ограничительным мерам и санкциям. "Это стало бы подтверждением общественного консенсуса по данному вопросу", - цитируют на сайте слова Якушева.

https://ria.ru/20250221/kndr-2000907114.html

https://ria.ru/20250215/seul-1999626996.html

https://ria.ru/20250124/lavrov-1995368230.html

россия

приморский край

сша

кндр (северная корея)

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