https://ria.ru/20250225/er-2001574370.html
ЕР расширит сотрудничество с Трудовой партией Кореи
ЕР расширит сотрудничество с Трудовой партией Кореи - РИА Новости, 25.02.2025
ЕР расширит сотрудничество с Трудовой партией Кореи
Партия "Единая Россия" подписала соглашение о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Кореи, сообщили в ЕР. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:20:00+03:00
2025-02-25T19:20:00+03:00
2025-02-25T19:20:00+03:00
россия
приморский край
сша
владимир якушев
единая россия
оон
генеральная ассамблея оон
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155623/10/1556231084_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_94c2823330deedd7267bb359d5d5543f.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" подписала соглашение о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Кореи, сообщили в ЕР. "Единая Россия" подписала протокол о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Кореи… Межпартийные консультации с Трудовой партией Кореи (КНДР) состоялись на площадке Центрального исполкома "Единой России". На встрече Владимир Якушев и секретарь Центрального комитета ТПК Ли Хи Ён подписали протокол о межпартийном сотрудничестве", - говорится в сообщении на официальном сайте партии. Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев отметил, что документ положит начало новому этапу межпартийного диалога и придаст практическое наполнение совместной работе. "Семь лет назад мы подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи. За это время многое в мире поменялось, но российский и корейский народы стали ещё ближе. Надеюсь, наша встреча станет важным этапом в развитии межпартийного диалога", - приводятся на сайте партии слова Якушева. По его словам, Россия высоко ценит поддержку правительством КНДР внешнеполитического курса страны, в частности, в контексте СВО. Секретари Генсовета ЕР также поблагодарил коллег из Трудовой партии Кореи за традиционную поддержку российских резолюций на площадке Генассамблеи ООН. "Этот год для наших стран - особенный: мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также 80-летие освобождения Кореи от японских милитаристов. Считаю важным сохранять память об этих датах. В конце апреля "Единая Россия" организует международный симпозиум на тему "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН", – цитируют секретаря Генсовета "Единой России" на сайте ЕР. Он также пригласил делегацию Трудовой партии Кореи принять в нём участие. По мнению Якушева, важно вести совместную работу и на уровне молодежных организаций. "У "Молодой Гвардии Единой России" налажен конструктивный диалог с Социалистическим союзом патриотической молодёжи. В апреле планируется визит нашей молодёжной делегации в Пхеньян", - обратил внимание он. Кроме того, партии могут внести большой вклад в развитие приграничного сотрудничества, в этой работе можно задействовать региональное отделение "Единой России" в Приморском крае, считает секретарь Генсовета ЕР. Он также предложил развивать сотрудничество по линии Высшей партийной школы. Более того, он отдельно подчеркнул, что Россия и КНДР должны вместе реагировать на деструктивные шаги США и их союзников. "Мы осуждаем применение против вашей страны незаконных односторонних ограничительных мер. Вместо рухнувшей евроатлантической системы безопасности должен быть сформирован контур равной и неделимой безопасности. Эту инициативу в прошлом году озвучил президент России, наша партия её разделяет. Мы планируем провести общественно-политические слушания и приглашаем представителей Трудовой партии Кореи принять в них участие", - приводятся на сайте партии слова Якушева. Секретарь Генсовета "Единой России" также предложил подписать совместное заявление по противодействию односторонним ограничительным мерам и санкциям. "Это стало бы подтверждением общественного консенсуса по данному вопросу", - цитируют на сайте слова Якушева.
https://ria.ru/20250221/kndr-2000907114.html
https://ria.ru/20250215/seul-1999626996.html
https://ria.ru/20250124/lavrov-1995368230.html
россия
приморский край
сша
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155623/10/1556231084_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b5b744d40060589e659c10f0f53b4768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, сша, владимир якушев, единая россия, оон, генеральная ассамблея оон, кндр (северная корея), в мире, политика
Россия, Приморский край, США, Владимир Якушев, Единая Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, КНДР (Северная Корея), В мире, Политика
ЕР расширит сотрудничество с Трудовой партией Кореи
ЕР подписала протокол о расширении сотрудничества с Трудовой партией Кореи
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Партия "Единая Россия" подписала соглашение о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Кореи, сообщили в ЕР
.
"Единая Россия
" подписала протокол о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Кореи… Межпартийные консультации с Трудовой партией Кореи (КНДР) состоялись на площадке Центрального исполкома "Единой России". На встрече Владимир Якушев
и секретарь Центрального комитета ТПК Ли Хи Ён подписали протокол о межпартийном сотрудничестве", - говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев отметил, что документ положит начало новому этапу межпартийного диалога и придаст практическое наполнение совместной работе.
"Семь лет назад мы подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи. За это время многое в мире поменялось, но российский и корейский народы стали ещё ближе. Надеюсь, наша встреча станет важным этапом в развитии межпартийного диалога", - приводятся на сайте партии слова Якушева.
По его словам, Россия
высоко ценит поддержку правительством КНДР внешнеполитического курса страны, в частности, в контексте СВО. Секретари Генсовета ЕР также поблагодарил коллег из Трудовой партии Кореи за традиционную поддержку российских резолюций на площадке Генассамблеи ООН
.
"Этот год для наших стран - особенный: мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также 80-летие освобождения Кореи от японских милитаристов. Считаю важным сохранять память об этих датах. В конце апреля "Единая Россия" организует международный симпозиум на тему "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН", – цитируют секретаря Генсовета "Единой России" на сайте ЕР. Он также пригласил делегацию Трудовой партии Кореи принять в нём участие.
По мнению Якушева, важно вести совместную работу и на уровне молодежных организаций.
"У "Молодой Гвардии Единой России
" налажен конструктивный диалог с Социалистическим союзом патриотической молодёжи. В апреле планируется визит нашей молодёжной делегации в Пхеньян", - обратил внимание он.
Кроме того, партии могут внести большой вклад в развитие приграничного сотрудничества, в этой работе можно задействовать региональное отделение "Единой России" в Приморском крае
, считает секретарь Генсовета ЕР.
Он также предложил развивать сотрудничество по линии Высшей партийной школы. Более того, он отдельно подчеркнул, что Россия и КНДР должны вместе реагировать на деструктивные шаги США
и их союзников.
"Мы осуждаем применение против вашей страны незаконных односторонних ограничительных мер. Вместо рухнувшей евроатлантической системы безопасности должен быть сформирован контур равной и неделимой безопасности. Эту инициативу в прошлом году озвучил президент России, наша партия её разделяет. Мы планируем провести общественно-политические слушания и приглашаем представителей Трудовой партии Кореи принять в них участие", - приводятся на сайте партии слова Якушева.
Секретарь Генсовета "Единой России" также предложил подписать совместное заявление по противодействию односторонним ограничительным мерам и санкциям.
"Это стало бы подтверждением общественного консенсуса по данному вопросу", - цитируют на сайте слова Якушева.