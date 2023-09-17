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Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию - РИА Новости, 17.09.2023
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13:24 17.09.2023 (обновлено: 13:40 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/vizit-1896803863.html
Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию
Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию - РИА Новости, 17.09.2023
Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой официальный визит в Россию и в Приморский край, сообщила пресс-служба правительства Приморья. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:24
2023-09-17T13:40
ким чен ын
приморский край
кндр (северная корея)
сергей шойгу
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой официальный визит в Россию и в Приморский край, сообщила пресс-служба правительства Приморья."Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию и Приморский край в частности... Поезд с лидером страны-соседа отбыл с территории Приморья вечером в воскресенье", - говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу в Хабаровском крае он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.В субботу Ким Чен Ын снова прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Лидеру КНДР и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Глава Северной Кореи также ознакомился с пассажирским самолетом Ту-214. Во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы гость посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Далее Ким Чен Ын посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.РИА Новости / Динамика дня. Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию, сообщили власти Приморья
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ким чен ын, приморский край, кндр (северная корея), сергей шойгу, россия
Ким Чен Ын, Приморский край, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, Россия
Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию

Власти Приморья сообщили, что Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына во время отправления с железнодорожной станции "Артем - Приморский 1".
Поезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына во время отправления с железнодорожной станции Артем - Приморский 1. - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Поезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына во время отправления с железнодорожной станции "Артем - Приморский 1".
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой официальный визит в Россию и в Приморский край, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию и Приморский край в частности... Поезд с лидером страны-соседа отбыл с территории Приморья вечером в воскресенье", - говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.
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Лидер КНДР впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный в Амурской области с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу в Хабаровском крае он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
В субботу Ким Чен Ын снова прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Лидеру КНДР и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Глава Северной Кореи также ознакомился с пассажирским самолетом Ту-214. Во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы гость посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.
Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Далее Ким Чен Ын посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.РИА Новости / Динамика дня. Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию, сообщили власти Приморья
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