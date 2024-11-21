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Россия и КНДР подписали документ о торговом и техническом сотрудничестве - РИА Новости, 21.11.2024
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05:51 21.11.2024 (обновлено: 05:58 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/kndr-1984930689.html
Россия и КНДР подписали документ о торговом и техническом сотрудничестве
Россия и КНДР подписали документ о торговом и техническом сотрудничестве - РИА Новости, 21.11.2024
Россия и КНДР подписали документ о торговом и техническом сотрудничестве
Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на заседании... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T05:51
2024-11-21T05:58
россия
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
александр мацегора
ким чен ын
московский зоопарк
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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на заседании обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, образования, здравоохранения и туризма, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В церемонии с северокорейской стороны приняли участие министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо, а также должностные лица соответствующих ведомств. Со стороны РФ участвовали члены делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора."Церемония подписания состоялась 20 ноября в дворце съездов Мансудэ… Протокол был подписан товарищем Юн Чжон Хо и товарищем Александром Козловым", - сообщает ЦТАК.Ранее в КНДР состоялось 11-е заседание Российско-Корейской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству."На заседании подведены итоги выполнения протокола 10-го заседания, прошедшего в прошлом году, также конкретно обсуждены пункты многопланового корейско-российского сотрудничества во всех сферах, включая энергию, сельское хозяйство, науку и технику, образование, здравоохранение и туризм", - сообщил ЦТАК.Кроме того, Козлов встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также российская правительственная делегация возложила венок к монументу Освобождения Кореи, посетила Монумент идеям Чучхе. Также глава делегации, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. 20 ноября российская делегация вернулась домой.
https://ria.ru/20241119/kndr-1984710191.html
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россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), александр мацегора, ким чен ын, московский зоопарк
Россия, Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Александр Мацегора, Ким Чен Ын, Московский зоопарк
Россия и КНДР подписали документ о торговом и техническом сотрудничестве

ЦТАК: Россия и КНДР подписали документ о торговом и техническом сотрудничестве

© РИА НовостиПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Россия и КНДР подписали протокол об 11-м заседании межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на заседании обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства, науки и техники, образования, здравоохранения и туризма, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В церемонии с северокорейской стороны приняли участие министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо, а также должностные лица соответствующих ведомств. Со стороны РФ участвовали члены делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора.
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"Церемония подписания состоялась 20 ноября в дворце съездов Мансудэ… Протокол был подписан товарищем Юн Чжон Хо и товарищем Александром Козловым", - сообщает ЦТАК.
Ранее в КНДР состоялось 11-е заседание Российско-Корейской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"На заседании подведены итоги выполнения протокола 10-го заседания, прошедшего в прошлом году, также конкретно обсуждены пункты многопланового корейско-российского сотрудничества во всех сферах, включая энергию, сельское хозяйство, науку и технику, образование, здравоохранение и туризм", - сообщил ЦТАК.
Кроме того, Козлов встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также российская правительственная делегация возложила венок к монументу Освобождения Кореи, посетила Монумент идеям Чучхе. Также глава делегации, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна более 70 животных из Московского зоопарка. 20 ноября российская делегация вернулась домой.
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