https://ria.ru/20240328/kndr-1936322136.html
Нарышкин посетил КНДР
Нарышкин посетил КНДР - РИА Новости, 28.03.2024
Нарышкин посетил КНДР
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в период с 25 по 27 марта посетил Северную Корею, в Пхеньяне состоялись обстоятельные переговоры с министром РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:36
2024-03-28T10:36
2024-03-28T10:36
россия
пхеньян
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в период с 25 по 27 марта посетил Северную Корею, в Пхеньяне состоялись обстоятельные переговоры с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Директор Службы внешней разведки России С.Е. Нарышкин в период с 25 по 27 марта посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику. В Пхеньяне состоялись обстоятельные переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Были обсуждены актуальные вопросы развития международной обстановки, обеспечения региональной безопасности, углубления российско-северокорейского взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил", - говорится в сообщении. Уточняется, что переговоры прошли в теплой дружественной атмосфере, продемонстрировали единство подходов к обсуждавшимся проблемам.
https://ria.ru/20240210/koreya-1926542867.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, КНДР (Северная Корея)
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в период с 25 по 27 марта посетил Северную Корею, в Пхеньяне состоялись обстоятельные переговоры с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Директор Службы внешней разведки России С.Е. Нарышкин в период с 25 по 27 марта посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику. В Пхеньяне состоялись обстоятельные переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Были обсуждены актуальные вопросы развития международной обстановки, обеспечения региональной безопасности, углубления российско-северокорейского взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил", - говорится в сообщении.
Уточняется, что переговоры прошли в теплой дружественной атмосфере, продемонстрировали единство подходов к обсуждавшимся проблемам.