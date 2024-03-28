https://ria.ru/20240328/kndr-1936322136.html

Нарышкин посетил КНДР

Нарышкин посетил КНДР - РИА Новости, 28.03.2024

Нарышкин посетил КНДР

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в период с 25 по 27 марта посетил Северную Корею, в Пхеньяне состоялись обстоятельные переговоры с министром РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:36

2024-03-28T10:36

2024-03-28T10:36

россия

пхеньян

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в период с 25 по 27 марта посетил Северную Корею, в Пхеньяне состоялись обстоятельные переговоры с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Директор Службы внешней разведки России С.Е. Нарышкин в период с 25 по 27 марта посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику. В Пхеньяне состоялись обстоятельные переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Были обсуждены актуальные вопросы развития международной обстановки, обеспечения региональной безопасности, углубления российско-северокорейского взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил", - говорится в сообщении. Уточняется, что переговоры прошли в теплой дружественной атмосфере, продемонстрировали единство подходов к обсуждавшимся проблемам.

https://ria.ru/20240210/koreya-1926542867.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

россия, пхеньян, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, кндр (северная корея)