https://ria.ru/20240210/kndr-1926533187.html
Посол России рассказал о работе с КНДР по разведке углеводородов на шельфе
Посол России рассказал о работе с КНДР по разведке углеводородов на шельфе - РИА Новости, 10.02.2024
Посол России рассказал о работе с КНДР по разведке углеводородов на шельфе
Россия уже получила от КНДР часть бумаг, необходимых для начала совместной морской разведки месторождений нефти и газа, Москва ожидает от Пхеньяна оставшийся... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T05:44
2024-02-10T05:44
2024-02-10T14:29
россия
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пхеньян
александр мацегора
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия уже получила от КНДР часть бумаг, необходимых для начала совместной морской разведки месторождений нефти и газа, Москва ожидает от Пхеньяна оставшийся пакет документов, заявил в интервью РИА Новости посол в Северной Корее Александр Мацегора. Россия и КНДР договорились о совместной морской разведке углеводородов в ноябре 2023 года. Минприроды России отмечало, что департамент недропользования ведомства разработает план геологоразведочных работ после того, как корейская сторона предоставит необходимые геофизические карты. "Некоторые бумаги мы уже получили, часть материалов и карт должна быть передана в ближайшей перспективе", — рассказал Мацегора. Дипломат напомнил, что советские специалисты в свое время работали на корейском шельфе Желтого моря, тогда крупных залежей обнаружено не было. Но, по его словам, появление новых методик морской разведки и усовершенствованная техника могут дать результаты в поисках углеводородов на шельфе. "Наши эксперты по-прежнему считают окружающие Корею моря интересными с точки зрения возможности найти здесь углеводороды. Корейские коллеги заинтересованы в сотрудничестве с нами по этому направлению — компетенции российских специалистов у них сомнения не вызывают. Собственные запасы нефти или газа оказались бы вовсе не лишними для экономики КНДР", — добавил посол. Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>
https://ria.ru/20240210/kndr-1926531270.html
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россия, москва, пхеньян, александр мацегора, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), в мире, кндр (северная корея)
Россия, Москва, Пхеньян, Александр Мацегора, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), В мире, КНДР (Северная Корея)
Посол России рассказал о работе с КНДР по разведке углеводородов на шельфе
Мацегора: Россия получила от КНДР часть бумаг для начала разведки углеводородов