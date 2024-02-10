https://ria.ru/20240210/matsegora-1926423860.html

Александр Мацегора: Россия не помогает КНДР строить военные спутники

Александр Мацегора: Россия не помогает КНДР строить военные спутники - РИА Новости, 10.02.2024

Александр Мацегора: Россия не помогает КНДР строить военные спутники

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в День дипломатического работника рассказал в интервью РИА Новости о том, почему в КНДР снесли монумент, посвященный... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:00

2024-02-10T10:00

2024-02-10T10:00

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александр мацегора

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Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в День дипломатического работника рассказал в интервью РИА Новости о том, почему в КНДР снесли монумент, посвященный планам объединения Корейского полуострова, оценил риски возобновления Пхеньяном ядерных испытаний и ответил на вопрос, может ли Северная Корея стать более доступной для россиян.– В Москве не раз заявляли, что нет никаких доказательств поставок оружия из Северной Кореи в Россию. Но западные СМИ продолжают публиковать подобные сообщения. Guardian написала, что снимки британской разведки, доказывающие поставки снарядов, даже были переданы в ООН. Как бы вы могли прокомментировать эти сообщения?– Если бы у западников были доказательства поставок нам северокорейских снарядов, они бы предъявили их не только в ООН, но и всем СМИ, в том числе Guardian, можете в этом не сомневаться. Доказательств у них нет, нет фотографий снарядов или ракет с надписью "сделано в КНДР". Поэтому им приходится что-то придумывать. Не исключаю, что доказательства они попытаются сфабриковать. Причина истерии понятна – таким образом идет давление на Южную Корею, чтобы побудить ее к прямым поставкам боеприпасов на Украину. У Сеула есть крупные запасы такого имущества. Очень надеюсь на то, что южане не поддадутся на провокацию. Это была бы очень большая ошибка с далеко идущими последствиями.– В СМИ сообщили, что после выступления Ким Чен Ына, на котором он назвал невозможным воссоединение с Южной Кореей, в Пхеньяне снесли "Арку воссоединения". Все подобные сообщения ориентируются на спутниковые изображения, не могли бы вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?– Хотел бы дословно привести высказывание председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына по этой очень важной теме: "Невозможно идти по пути национального возрождения и объединения рука об руку с деятелями из Республики Корея, которые мечтают о развале власти на Севере и объединении путем поглощения, которые определили фронтальное противостояние с нашей республикой государственной политикой, утратили чувство единой нации и бьются в конфронтационной истерике, с каждым днем становящейся все более порочной, лютой и наглой". Таким образом, руководитель КНДР целиком и полностью возложил ответственность за ситуацию, при которой объединение двух корейских государств стало невозможным, на сеульские власти. Он, кстати, напомнил, что в южнокорейской конституции весь полуостров обозначен как территория Республики Корея, назвал это вопиющим по цинизму и наглости фактом.Что же касается монумента "Трех хартий объединения Родины" у южного въезда в Пхеньян, то он действительно уже ликвидирован.– Какую роль может сыграть Россия в поддержании стабильности на Корейском полуострове? Может ли Россия выступать посредником между Севером и Югом, учитывая, что отношения Москвы и Сеула в последнее время ухудшаются? Какие есть на сегодняшний день возможности и инструменты для деэскалации ситуации на Корейском полуострове и предотвращения войны?– Причиной резкого обострения напряженности на Корейском полуострове является деструктивная, крайне провокационная политика США и их сателлитов. Против КНДР, страны с 26-миллионным населением, выстроилась "тихоокеанская коалиция" в составе США, Японии и Южной Кореи с совокупным населением свыше полумиллиарда, с подавляющим промышленным, технологическим, финансовым превосходством, представители которой на каждом углу кричат о том, что Пхеньян вот-вот на них, бедных-несчастных-беззащитных нападет, захватит и уничтожит. При этом именно в Вашингтоне, Сеуле и Токио постоянно звучат угрозы в адрес Северной Кореи, ее политической системы, ее руководства. На республику оказывается непрерывное военное, политическое, экономическое давление.Полагаю, что в последнее время главной опасностью, основным дестабилизирующим фактором, чреватым переходом конфликта в горячую стадию, является укоренившееся на Западе ощущение своей исключительности и безнаказанности, желание уничтожить любого, кто смеет идти "не в ногу" с теми, кто продвигает так называемый порядок, основанный на правилах. Именно поэтому важно доносить правду о ситуации на полуострове, о причинах напряженности, требовать от США и их союзников прекратить провокации и выступать в поддержку справедливой линии руководства КНДР.В Вашингтоне должны видеть, что КНДР не одинока. Возможно, это послужит для американцев и их сателлитов своего рода отрезвляющим моментом. В этом я вижу стабилизирующую роль нашей внешней политики в регионе. Хотя, надо сказать, главной гарантией того, что американцы поостерегутся нападать на народную республику, является созданный здесь мощный самооборонительный потенциал и безусловная готовность его в случае угрозы применить.Пхеньян не нуждается в посредниках ни в плане межкорейского урегулирования, ни с точки зрения возобновления диалога с США или Японией. Россия свои посреднические услуги навязывать никому не собирается.– Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил, что США, Южная Корея и Япония создают военный блок, одной из целей которого является подготовка к войне с КНДР. Что в ответ может предпринять КНДР? Можно ли ожидать какой-то совместной реакции на это со стороны России, КНДР и Китая?– Американцы и их союзники в регионе не скрывают враждебных приготовлений против КНДР. Республика вынуждена укреплять свою обороноспособность, и ей многое удалось сделать, продвинуться далеко вперед по ряду перспективных видов вооружений. Повторюсь, если враги решатся на агрессию против КНДР, они получат в ответ сокрушительный удар возмездия. Американцы фактически навязывают в регионе блоковое противостояние, реанимируя практику "холодной войны". Москва и Пекин в свою очередь продвигают позитивную международную повестку.– С учетом роста эскалации есть ли, на ваш взгляд, вероятность новых ядерных испытаний в Северной Корее?– Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания. Конечно, это нежелательный вариант развития событий. Но если это все же случится, ответственность целиком и полностью будет лежать на американцах и их союзниках.– В ноябре глава Минприроды Александр Козлов заявил о планах России и КНДР провести совместную морскую разведку углеводородов. Москва планирует разработать план проведения геологоразведочных работ после того, как корейская сторона предоставит необходимые геофизические карты. Как идет работа по этому вопросу? Предоставил ли Пхеньян необходимые бумаги, и в чем интерес властей Северной Кореи в совместном с РФ проекте на шельфе?– Некоторые бумаги мы уже получили, часть материалов и карт должна быть передана в ближайшей перспективе. Хотел бы напомнить, что советские специалисты в свое время работали на корейском шельфе Желтого моря. Тогда крупных залежей обнаружить не удалось. За истекшие десятилетия появились новые методики, более совершенная техника. Наши эксперты по-прежнему считают окружающие Корею моря интересными с точки зрения возможности найти здесь углеводороды. Корейские коллеги заинтересованы в сотрудничестве с нами по этому направлению – компетенции российских специалистов у них сомнения не вызывают. Собственные запасы нефти или/и газа оказались бы вовсе не лишними для экономики КНДР.– В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена помогать КНДР строить спутники, к этому был приурочен визит на космодром Восточный. В ноябре после ряда неудачных попыток Пхеньян все же вывел разведывательный спутник на орбиту, и, как писали СМИ, представители Южной Кореи заподозрили, что КНДР использовала российские технологии. В этой связи хотелось бы уточнить, какие цели в рамках космической программы ставит Северная Корея, и где место России в этих планах? Каких практических шагов по сотрудничеству в космосе между Москвой и Пхеньяном стоит ждать?– О задачах, которые планируется решать в космосе, руководитель КНДР говорит откровенно. Во-первых, космические исследования будут иметь прикладной характер с точки зрения принесения пользы для экономики страны. Речь, в частности, идет о поиске полезных ископаемых, выборе наиболее эффективных инфраструктурных маршрутов, контроле за лесами и сельскохозяйственными угодьями, преодолении последствий стихийных бедствий и так далее. КНДР, как и любая другая страна, имеет полное право проводить исследования космического пространства в мирных целях.Во-вторых, здесь имеются планы по созданию группировки разведывательных спутников в интересах военного ведомства КНДР. Над полуостровом в постоянном режиме висят американские, японские, южнокорейские спутники, которые днем и ночью мониторят территорию Северной Кореи. Вполне естественно желание руководства Народной республики иметь аналогичные возможности по наблюдению за потенциальным противником. Вплоть до настоящего времени двустороннее сотрудничество в космической области не развивалось, все, что в КНДР в плане космоса было сделано до сих пор, – исключительно плод труда корейских ученых и технических специалистов.– Намерены ли власти Северной Кореи развивать туристические программы? Станет ли КНДР более доступной для россиян в ближайшее время?– Такие планы у нас и наших корейских коллег имеются. В КНДР очень много удивительных по красоте мест, которые наверняка привлекут внимание российских туристов. Здесь пока сохраняются некоторые противоковидные ограничения, регулярное авиасообщение еще не возобновилось. Думаю, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен и поездки в КНДР станут гораздо проще.– Насколько я понимаю, вчера, девятого февраля, начался первый тур для россиян на горнолыжный курорт в КНДР…– Я этому очень рад. Здесь созданы прекрасные условия для лыжного спорта. Уверен, что нашим туристам все понравится. Во всяком случае, не сомневаюсь, корейские хозяева постараются, чтобы все остались довольны.– После визита делегации из Приморья появились сообщения о планах запустить пассажирское ж/д сообщение между КНДР и регионом. Как идёт развитие отношений в этой сфере, когда можно будет ожидать первых поездов?– Вопрос возобновления пассажирского сообщения стоит в повестке. Надеюсь, что еще в текущем году у нас вновь появятся прямое железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Хабаровском, между Пхеньяном и Москвой.– Помимо ж/д транспорта, обсуждается и открытие паромной линии. Будет ли она востребована, видят ли в КНДР вообще необходимость расширения транспортных связей с Россией?– У нас ранее уже имелось паромное сообщение между Раджином и Владивостоком, оно было весьма востребованным. Надеюсь, что скоро такое сообщение будет восстановлено. КНДР заинтересована в расширении двусторонней транспортной инфраструктуры. Одним из проектов в этой области является строительство автомобильного моста между нашим Хасаном и корейским Туманганом. Необходимость такой транспортной артерии давно назрела. Исхожу из того, что в самое ближайшее время будет подписано межправительственное соглашение о сооружении автомобильного моста.– Есть ли у КНДР интерес к взаимодействию со странами БРИКС?– КНДР сотрудничает с каждой из стран, входящих в объединение, в двустороннем формате. Интереса к установлению контактов с самим объединением КНДР пока не высказывала.– В России идет подготовка к Играм дружбы. Есть ли информация о планах северокорейских спортсменов принимать участие в них?– Корейская сторона имеет интерес к участию в Играх дружбы. Возможность участия корейских спортсменов рассматривается.– В этом году будет 10 лет как вы занимаете должность посла в КНДР. Учитывая специфику страны, есть вещи, к которым в Северной Корее вам так и не удалось привыкнуть?– Я вот уже более 50 лет, с момента, когда, поступив в МГИМО, в качестве основного иностранного языка получил корейский, занимаюсь изучением КНДР. Впервые приехал сюда в 1977 году, начинал работу переводчиком, в общей сложности прожил в северокорейской столице около 30 лет. Я привык ко всему, уже давно ничему не удивляюсь, эта страна стала для меня близкой и родной. Больше всего здесь не хватает непосредственного общения с родными, друзьями – телефон и видеосвязь не дают такого ощущения. Но для тоски и грусти нет времени. В Пхеньяне у нас всегда было много работы, а сейчас ее стало еще больше. Работа интересная и, главное, очень востребованная. Что еще нужно дипломату, чтобы быть счастливым?

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https://ria.ru/20240204/koreya-1925300195.html

https://ria.ru/20240126/kndr-1923693468.html

https://ria.ru/20240205/turpoezdki-1925432129.html

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Артем Смирнов

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