https://ria.ru/20230726/peregovory-1886336894.html

Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР

Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР - РИА Новости, 26.07.2023

Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР

В Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Корейской Народно-Демократической Республики Кан Сун Намом, глава... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:52

2023-07-26T11:52

2023-07-26T12:12

в мире

россия

кндр (северная корея)

сергей шойгу

пхеньян

корейский полуостров

ким ир сен

корейская война (1950-1953)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Корейской Народно-Демократической Республики Кан Сун Намом, глава российского военного ведомства подчеркнул, что КНДР - важный партнер России, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня в городе Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Корейской Народно-Демократической Республики генералом армии Кан Сун Намом", - говорится в сообщении."Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян - столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях", – приводят в министерстве слова Шойгу.Глава российского военного ведомства подчеркнул, что его визит в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, когда в кровопролитных боях 1950-1953 гг. Корейская народная армия (КНА) под командованием товарища Ким Ир Сена одержала историческую победу над сильным и жестоким врагом.Министр обороны РФ отметил, что взаимодействие двух стран укреплялось в послевоенный период. Заходы военных кораблей, официальные визиты высокопоставленных представителей оборонных ведомств, обмены делегациями на рабочем уровне, подготовка кадров способствовали сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове."Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств", - сказал Шойгу, его слова приводит Минобороны.Он отметил, что КНДР - "важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества"

https://ria.ru/20230726/pkhenyan-1886320708.html

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россия

кндр (северная корея)

пхеньян

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, кндр (северная корея), сергей шойгу, пхеньян, корейский полуостров, ким ир сен, корейская война (1950-1953)