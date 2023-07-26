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Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР - РИА Новости, 26.07.2023
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11:52 26.07.2023 (обновлено: 12:12 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/peregovory-1886336894.html
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР - РИА Новости, 26.07.2023
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
В Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Корейской Народно-Демократической Республики Кан Сун Намом, глава... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:52
2023-07-26T12:12
в мире
россия
кндр (северная корея)
сергей шойгу
пхеньян
корейский полуостров
ким ир сен
корейская война (1950-1953)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Корейской Народно-Демократической Республики Кан Сун Намом, глава российского военного ведомства подчеркнул, что КНДР - важный партнер России, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня в городе Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Корейской Народно-Демократической Республики генералом армии Кан Сун Намом", - говорится в сообщении."Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян - столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях", – приводят в министерстве слова Шойгу.Глава российского военного ведомства подчеркнул, что его визит в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, когда в кровопролитных боях 1950-1953 гг. Корейская народная армия (КНА) под командованием товарища Ким Ир Сена одержала историческую победу над сильным и жестоким врагом.Министр обороны РФ отметил, что взаимодействие двух стран укреплялось в послевоенный период. Заходы военных кораблей, официальные визиты высокопоставленных представителей оборонных ведомств, обмены делегациями на рабочем уровне, подготовка кадров способствовали сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове."Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств", - сказал Шойгу, его слова приводит Минобороны.Он отметил, что КНДР - "важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества"
https://ria.ru/20230726/pkhenyan-1886320708.html
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в мире, россия, кндр (северная корея), сергей шойгу, пхеньян, корейский полуостров, ким ир сен, корейская война (1950-1953)
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, Пхеньян, Корейский полуостров, Ким Ир Сен, Корейская война (1950-1953)
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР

Шойгу на встрече с министром обороны КНДР назвал Северную Корею важным партнером России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам в аэропорту Сунан
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам в аэропорту Сунан - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам в аэропорту Сунан
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Корейской Народно-Демократической Республики Кан Сун Намом, глава российского военного ведомства подчеркнул, что КНДР - важный партнер России, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в городе Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Корейской Народно-Демократической Республики генералом армии Кан Сун Намом", - говорится в сообщении.
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"Рад встрече и знакомству с Вами. С благодарностью воспользовался Вашим приглашением посетить Пхеньян - столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях", – приводят в министерстве слова Шойгу.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что его визит в КНДР проходит в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, когда в кровопролитных боях 1950-1953 гг. Корейская народная армия (КНА) под командованием товарища Ким Ир Сена одержала историческую победу над сильным и жестоким врагом.
Министр обороны РФ отметил, что взаимодействие двух стран укреплялось в послевоенный период. Заходы военных кораблей, официальные визиты высокопоставленных представителей оборонных ведомств, обмены делегациями на рабочем уровне, подготовка кадров способствовали сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове.
"Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств", - сказал Шойгу, его слова приводит Минобороны.
Он отметил, что КНДР - "важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества"
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