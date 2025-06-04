https://ria.ru/20250604/shojgu-2020774380.html

Шойгу прибыл в Пхеньян

Шойгу прибыл в Пхеньян - РИА Новости, 04.06.2025

Шойгу прибыл в Пхеньян

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T05:15:00+03:00

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2025-06-04T05:15:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

сергей шойгу

владимир путин

ким чен ын

вооруженные силы украины

корейская народная армия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению Путина. Планируется, что Шойгу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, во время переговоров ожидается "обсуждение реализации некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области". Кроме того, предполагается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины. Нынешний визит в Пхеньян стал очередным для секретаря СБ РФ за последние несколько месяцев. В прошлый раз Шойгу прилетал в Пхеньян в марте нынешнего года. Масштабных двусторонних контактов между РФ и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном, сказал Шойгу на прошедшей в конце мая в российской столице международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, говорил Шойгу. В рамках форума по безопасности в Москве Шойгу поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области. Они "воевали за освобождение нашей земли, как за освобождение своей", подчеркивал Шойгу. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.

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https://ria.ru/20250528/kndr-2019575108.html

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россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кндр (северная корея), пхеньян, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын, вооруженные силы украины, корейская народная армия, форум по международной безопасности в москве — 2025, в мире