Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прибыл в Пхеньян - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/shojgu-2020774380.html
Шойгу прибыл в Пхеньян
Шойгу прибыл в Пхеньян - РИА Новости, 04.06.2025
Шойгу прибыл в Пхеньян
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:15:00+03:00
2025-06-04T05:15:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
сергей шойгу
владимир путин
ким чен ын
вооруженные силы украины
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150842/55/1508425550_0:29:2398:1378_1920x0_80_0_0_7b0e313360bee8f1b5d7323ff45171ea.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению Путина. Планируется, что Шойгу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, во время переговоров ожидается "обсуждение реализации некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области". Кроме того, предполагается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины. Нынешний визит в Пхеньян стал очередным для секретаря СБ РФ за последние несколько месяцев. В прошлый раз Шойгу прилетал в Пхеньян в марте нынешнего года. Масштабных двусторонних контактов между РФ и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном, сказал Шойгу на прошедшей в конце мая в российской столице международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, говорил Шойгу. В рамках форума по безопасности в Москве Шойгу поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области. Они "воевали за освобождение нашей земли, как за освобождение своей", подчеркивал Шойгу. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
https://ria.ru/20250529/mir-2019781958.html
https://ria.ru/20250528/kndr-2019575108.html
https://ria.ru/20250528/rossija-2019569199.html
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150842/55/1508425550_40:0:2325:1714_1920x0_80_0_0_ed77f2df2bb37d001200ba983fb2c63e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), пхеньян, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын, вооруженные силы украины, корейская народная армия, форум по международной безопасности в москве — 2025, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, В мире
Шойгу прибыл в Пхеньян

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян.
Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению Путина.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече по безопасности - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Многополярный мир уже фактически создан, заявил Шойгу
29 мая, 15:08
Планируется, что Шойгу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, во время переговоров ожидается "обсуждение реализации некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области". Кроме того, предполагается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины.
Нынешний визит в Пхеньян стал очередным для секретаря СБ РФ за последние несколько месяцев. В прошлый раз Шойгу прилетал в Пхеньян в марте нынешнего года.
Масштабных двусторонних контактов между РФ и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном, сказал Шойгу на прошедшей в конце мая в российской столице международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, говорил Шойгу.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Шойгу назвал важным, что КНДР заняла сторону России в защите суверенитета
28 мая, 15:48
В рамках форума по безопасности в Москве Шойгу поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области. Они "воевали за освобождение нашей земли, как за освобождение своей", подчеркивал Шойгу.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время открытия Международной встречи по безопасности - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Россия вместе с КНДР сражаются за новый миропорядок, заявил Шойгу
28 мая, 15:27
 
РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянСергей ШойгуВладимир ПутинКим Чен ЫнВооруженные силы УкраиныКорейская народная армияФорум по международной безопасности в Москве — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала