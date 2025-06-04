Шойгу прибыл в Пхеньян
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян
Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян.
Планируется, что Шойгу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, во время переговоров ожидается "обсуждение реализации некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области". Кроме того, предполагается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины.
Нынешний визит в Пхеньян стал очередным для секретаря СБ РФ за последние несколько месяцев. В прошлый раз Шойгу прилетал в Пхеньян в марте нынешнего года.
Масштабных двусторонних контактов между РФ и КНДР в 2025 году будет не меньше, чем в 2024-м, когда был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном, сказал Шойгу на прошедшей в конце мая в российской столице международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, говорил Шойгу.
В рамках форума по безопасности в Москве Шойгу поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области. Они "воевали за освобождение нашей земли, как за освобождение своей", подчеркивал Шойгу.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.