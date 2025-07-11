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Лавров прибыл с визитом в КНДР - РИА Новости, 11.07.2025
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17:57 11.07.2025 (обновлено: 19:42 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028645554.html
Лавров прибыл с визитом в КНДР
Лавров прибыл с визитом в КНДР - РИА Новости, 11.07.2025
Лавров прибыл с визитом в КНДР
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в город Вонсан в КНДР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:57:00+03:00
2025-07-11T19:42:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
ким чен ын
сергей лавров
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ВОНСАН (КНДР), 11 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в город Вонсан в КНДР, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, Лавров вместе с северокорейским коллегой Цой Сон Хи примет участие во втором раунде стратегического диалога России и КНДР. Первый раунд состоялся в Москве в январе 2024 года.Вонсан расположен на побережье Японского моря на востоке КНДР. В конце июня там торжественно открыли туристический комплекс, который должен часть частью проекта Ким Чен Ына по построению зоны культурного отдыха мирового уровня. На церемонии присутствовали лидер КНДР и посол России Александр Мацегора. Новый комплекс включает сотни объектов — отели и гостиницы на 20 тысяч человек, аквапарк, спортивные, культурные, торговые и развлекательные площадки. Отдыхать там можно будет круглый год.Как рассказали в российском посольстве, комплекс поделен на две равные части с одинаковыми условиями и качеством обслуживания: одна предназначена для иностранцев, другая — для жителей Северной Кореи.В Вонсан Лавров прилетел из Малайзии, где участвовал во встречах по линии АСЕАН. Среди прочего он провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. После КНДР российский министр отправится в Китай.Последний раз он приезжал в Северную Корею в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028492485.html
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Прибытие Лаврова в КНДР
Лавров прибыл с визитом в прибрежный город Вонсан в КНДР, передает корреспондент РИА Новости. Мария Захарова сообщила, что вместе с главой МИД КНДР Цой Сон Хи российский министр примет участие во втором раунде стратегического диалога России и КНДР на уровне глав внешнеполитических ведомств. Первый раунд состоялся в Москве в январе 2024 года.
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в мире, кндр (северная корея), россия, ким чен ын, сергей лавров
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Ким Чен Ын, Сергей Лавров
Лавров прибыл с визитом в КНДР

Лавров прибыл в КНДР для участия в раунде стратегического диалога

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ВОНСАН (КНДР), 11 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с визитом в город Вонсан в КНДР, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, Лавров вместе с северокорейским коллегой Цой Сон Хи примет участие во втором раунде стратегического диалога России и КНДР. Первый раунд состоялся в Москве в январе 2024 года.
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Вонсан расположен на побережье Японского моря на востоке КНДР. В конце июня там торжественно открыли туристический комплекс, который должен часть частью проекта Ким Чен Ына по построению зоны культурного отдыха мирового уровня. На церемонии присутствовали лидер КНДР и посол России Александр Мацегора.
Новый комплекс включает сотни объектов — отели и гостиницы на 20 тысяч человек, аквапарк, спортивные, культурные, торговые и развлекательные площадки. Отдыхать там можно будет круглый год.
Как рассказали в российском посольстве, комплекс поделен на две равные части с одинаковыми условиями и качеством обслуживания: одна предназначена для иностранцев, другая — для жителей Северной Кореи.
В Вонсан Лавров прилетел из Малайзии, где участвовал во встречах по линии АСЕАН. Среди прочего он провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. После КНДР российский министр отправится в Китай.
Последний раз он приезжал в Северную Корею в октябре 2023 года.
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В миреКНДР (Северная Корея)РоссияКим Чен ЫнСергей Лавров
 
 
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