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Краснов прибыл в Пхеньян - РИА Новости, 22.07.2024
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09:06 22.07.2024 (обновлено: 09:17 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/krasnov-1961131710.html
Краснов прибыл в Пхеньян
Краснов прибыл в Пхеньян - РИА Новости, 22.07.2024
Краснов прибыл в Пхеньян
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Северную Корею, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:06
2024-07-22T09:17
пхеньян
россия
в мире
игорь краснов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Северную Корею, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Это первый визит генпрокурора России в КНДР в истории сотрудничества надзорных ведомств двух стран. В столице Корейской Народно-Демократической Республики глава надзорного ведомства проведет переговоры со своим коллегой, а также обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/krasnov-1956362444.html
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пхеньян, россия, в мире, игорь краснов
Пхеньян, Россия, В мире, Игорь Краснов
Краснов прибыл в Пхеньян

Генпрокурор России Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Пхеньян

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Северную Корею, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Это первый визит генпрокурора России в КНДР в истории сотрудничества надзорных ведомств двух стран. В столице Корейской Народно-Демократической Республики глава надзорного ведомства проведет переговоры со своим коллегой, а также обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами", - говорится в сообщении.
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