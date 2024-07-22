https://ria.ru/20240722/krasnov-1961131710.html
Краснов прибыл в Пхеньян
Краснов прибыл в Пхеньян - РИА Новости, 22.07.2024
Краснов прибыл в Пхеньян
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Северную Корею, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:06
2024-07-22T09:06
2024-07-22T09:17
пхеньян
россия
в мире
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/79/1563667934_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7f3d7d4508bd7fed131c63277b0ac74f.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Северную Корею, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Это первый визит генпрокурора России в КНДР в истории сотрудничества надзорных ведомств двух стран. В столице Корейской Народно-Демократической Республики глава надзорного ведомства проведет переговоры со своим коллегой, а также обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/krasnov-1956362444.html
пхеньян
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/79/1563667934_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70b8c7d62f48d6bcf1ae41d6e03e16d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхеньян, россия, в мире, игорь краснов
Пхеньян, Россия, В мире, Игорь Краснов