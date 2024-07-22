https://ria.ru/20240722/krasnov-1961131710.html

Краснов прибыл в Пхеньян

Краснов прибыл в Пхеньян - РИА Новости, 22.07.2024

Краснов прибыл в Пхеньян

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Северную Корею, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:06

2024-07-22T09:06

2024-07-22T09:17

пхеньян

россия

в мире

игорь краснов

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Северную Корею, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Это первый визит генпрокурора России в КНДР в истории сотрудничества надзорных ведомств двух стран. В столице Корейской Народно-Демократической Республики глава надзорного ведомства проведет переговоры со своим коллегой, а также обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240629/krasnov-1956362444.html

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Варвара Скокшина

пхеньян, россия, в мире, игорь краснов