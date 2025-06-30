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Российские артисты исполнили песню специально для Ким Чен Ына в Пхеньяне - РИА Новости, 30.06.2025
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Культура
 
14:12 30.06.2025 (обновлено: 14:16 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/artisty-2026300136.html
Российские артисты исполнили песню специально для Ким Чен Ына в Пхеньяне
Российские артисты исполнили песню специально для Ким Чен Ына в Пхеньяне - РИА Новости, 30.06.2025
Российские артисты исполнили песню специально для Ким Чен Ына в Пхеньяне
Специально для лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте в Пхеньяне представили песню, автором которой выступил заслуженный работник культуры России Владимир Малышев, РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:12:00+03:00
2025-06-30T14:16:00+03:00
культура
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
ольга любимова
ким чен ын
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Специально для лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте в Пхеньяне представили песню, автором которой выступил заслуженный работник культуры России Владимир Малышев, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Концерт Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель" прошел в Восточно-Пхеньянском большом театре. Мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Республики Сын Чжон Гю и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора. "Посетила концерт российских артистов в Пхеньяне в рамках рабочего визита в КНДР… Специальным номером программы стал наш подарок - песня для лидера Кореи. Его автор - заслуженный работник культуры России Владимир Малышев. Также солисты хора имени М. Е. Пятницкого выучили две песни на корейском языке, которые исполнили во время мероприятия", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Любимова, корейская сторона в свою очередь подготовила концерт, на котором были исполнены песни, посвященные участникам и героям специальной военной операции. "Артисты КНДР подготовили премьеру сразу трех песен. Благодарю всех участников и организаторов концерта за такой подарок", - добавила министр. Глава Минкультуры России находится с рабочим визитом КНДР с 28 июня.
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кндр (северная корея), россия, пхеньян, ольга любимова, ким чен ын, владимир малышев
Культура, КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Ольга Любимова, Ким Чен Ын, Владимир Малышев
Российские артисты исполнили песню специально для Ким Чен Ына в Пхеньяне

Любимова: артисты из РФ исполнили песню специально для Ким Чен Ына в Пхеньяне

© Фото : Ольга Любимова / TelegramВыступление российских артистов в Пхеньяне, КНДР
Выступление российских артистов в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Ольга Любимова / Telegram
Выступление российских артистов в Пхеньяне, КНДР
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Специально для лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте в Пхеньяне представили песню, автором которой выступил заслуженный работник культуры России Владимир Малышев, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Концерт Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель" прошел в Восточно-Пхеньянском большом театре. Мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Республики Сын Чжон Гю и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
"Посетила концерт российских артистов в Пхеньяне в рамках рабочего визита в КНДР… Специальным номером программы стал наш подарок - песня для лидера Кореи. Его автор - заслуженный работник культуры России Владимир Малышев. Также солисты хора имени М. Е. Пятницкого выучили две песни на корейском языке, которые исполнили во время мероприятия", - написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила Любимова, корейская сторона в свою очередь подготовила концерт, на котором были исполнены песни, посвященные участникам и героям специальной военной операции.
"Артисты КНДР подготовили премьеру сразу трех песен. Благодарю всех участников и организаторов концерта за такой подарок", - добавила министр.
Глава Минкультуры России находится с рабочим визитом КНДР с 28 июня.
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