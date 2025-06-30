https://ria.ru/20250630/artisty-2026300136.html

Российские артисты исполнили песню специально для Ким Чен Ына в Пхеньяне

Российские артисты исполнили песню специально для Ким Чен Ына в Пхеньяне - РИА Новости, 30.06.2025

Российские артисты исполнили песню специально для Ким Чен Ына в Пхеньяне

Специально для лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте в Пхеньяне представили песню, автором которой выступил заслуженный работник культуры России Владимир Малышев, РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:12:00+03:00

2025-06-30T14:12:00+03:00

2025-06-30T14:16:00+03:00

культура

кндр (северная корея)

россия

пхеньян

ольга любимова

ким чен ын

владимир малышев

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Специально для лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте в Пхеньяне представили песню, автором которой выступил заслуженный работник культуры России Владимир Малышев, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Концерт Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель" прошел в Восточно-Пхеньянском большом театре. Мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КНДР Ким Чен Ын, министр культуры Республики Сын Чжон Гю и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора. "Посетила концерт российских артистов в Пхеньяне в рамках рабочего визита в КНДР… Специальным номером программы стал наш подарок - песня для лидера Кореи. Его автор - заслуженный работник культуры России Владимир Малышев. Также солисты хора имени М. Е. Пятницкого выучили две песни на корейском языке, которые исполнили во время мероприятия", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Любимова, корейская сторона в свою очередь подготовила концерт, на котором были исполнены песни, посвященные участникам и героям специальной военной операции. "Артисты КНДР подготовили премьеру сразу трех песен. Благодарю всех участников и организаторов концерта за такой подарок", - добавила министр. Глава Минкультуры России находится с рабочим визитом КНДР с 28 июня.

https://ria.ru/20250629/rossiya-2026168164.html

кндр (северная корея)

россия

пхеньян

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кндр (северная корея), россия, пхеньян, ольга любимова, ким чен ын, владимир малышев