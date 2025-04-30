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Биография Петра Чайковского

Биография Петра Чайковского - РИА Новости, 30.04.2025

Биография Петра Чайковского

7 мая 2025 года исполняется 185 лет со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

2025-04-30T14:01:00+03:00

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Петр Ильич Чайковский родился 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1840 года в заводском поселке Воткинск (ныне город в Удмуртии) в семье горного инженера, начальника Камско-Воткинского завода. Позднее его отец стал управляющим Алапаевскими и Нижнекамскими заводами, директором Технологического института в Петербурге.В возрасте пяти лет Петр начал учиться игре на фортепиано, позже брал уроки у известного пианиста Рудольфа Кюндингера.Когда Петру было 14 лет, от холеры умерла его мать Александра Чайковская.В 1859 году Петр Чайковский окончил Училище правоведения в Петербурге и в чине титулярного советника был определен на службу в министерство юстиции. В 1862 году за выслугу лет получил чин коллежского ассесора. В мае 1866 года он оставил службу в чине надворного советника — официально ушел в отставку в 1867 году.В 1861 году Чайковский начал заниматься в музыкальных классах Русского музыкального общества, преобразованных в 1862 году в Петербургскую консерваторию. Учился у Антона Рубинштейна (инструментовка), Николая Зарембы (теория композиции), прошел курс органа. В 1865 году Чайковский окончил с отличием консерваторию — диплом и серебряную медаль получил в 1870 году после утверждения этих форм в Уставе консерватории.За годы учебы в консерватории Чайковский написал квартет, пьесы для фортепиано, а на выпускном экзамене прозвучала его кантата, написанная на текст оды Фридриха Шиллера "К радости", которая известна как текст финала Девятой симфонии Людвига Бетховена. В это же время было написано и первое программное симфоническое произведение на сюжет драмы Александра Островского — увертюра "Гроза".В 1866-1878 годах Чайковский был профессором Московской консерватории по классам свободного сочинения, гармонии и инструментовки. В педагогических целях он перевел несколько музыкально-теоретических трудов, написал учебник "Руководство к практическому изучению гармонии" (1872). В 1868 году впервые выступил в печати как музыкальный критик. В 1871-1876 годах работал музыкальным рецензентом московских газет "Современная летопись" и "Русские ведомости".В Москве Чайковский сочинил свою Первую симфонию ("Зимние грезы", 1866) и первую оперу "Воевода", которая после премьеры в 1869 году была уничтожена автором и восстановлена через много лет после его смерти по сохранившимся оркестровым партиям. Вторая опера "Ундина" была представлена в дирекцию Императорских театров, но не дошла до сцены и впоследствии была уничтожена автором (ее материал частично вошел в балет "Лебединое озеро"). Оркестровая увертюра "Ромео и Джульетта" получила после премьеры довольно жесткую оценку критики, но после значительной переработки в 1870 и 1880 годах это сочинение стало одним из самых популярных в оркестровом наследии композитора.В 1870-х годах композитором были написаны Вторая и Третья симфонии (1872, 1875), три струнных квартета (1871, 1874, 1876), Первый фортепианный концерт си-бемоль минор, а затем оркестровая фантазия "Франческа да Римини" (1876) и "Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром" (1877). Поставлены оперы Чайковского — "Опричник" (1874) и "Кузнец Вакула" (1876), ставшая победительницей конкурса дирекции Императорского русского музыкального общества.В 1877 году, благодаря поклоннице его творчества и меценату Надежде фон Мекк, предложившей Чайковскому ежегодную субсидию в шесть тысяч рублей, он посвятил свою дальнейшую жизнь композиторской деятельности. С 1888 года Чайковский также получал ежегодную пенсию от российского императора Александра III в три тысячи рублей.До 1877 года композитор жил постоянно в Москве, только летом выезжая в деревню к родным, знакомым или изредка (1868, 1873) за границу. В 1877-1887 годах он жил в Каменке Киевской губернии у сестры, в различных имениях фон Мекк, на даче в Майданове (близ Клина).С 1880-х годов Чаковский становится известным не только в России, но и за рубежом. Он давал многочисленные концерты, совершая поездки по городам Европы.Тонкий психолог, мастер-симфонист Петр Чайковский раскрыл в музыке внутренний мир человека от лирической задушевности до глубочайшей трагедии, создал высочайшие образцы опер, балетов, симфоний, камерных произведений. В этот период им были написаны оперы "Евгений Онегин" (1878), "Орлеанская дева" (1879), "Мазепа" (1883), "Черевички" (1885), "Чародейка" (1887), "Пиковая дама" (1890), "Иоланта" (1891).Композитор стал новатором в области балета, где ведущим компонентом балетной драматургии стала музыка. Создал балеты "Лебединое озеро" (1876), "Спящая красавица" (1889), "Щелкунчик" (1892).К мировым шедеврам Чайковского принадлежат шесть симфоний, симфония "Манфред" (1885), "Итальянское каприччио" (1880), три концерта для фортепьяно с оркестром (1875-93), концерт для скрипки с оркестром, "Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром" (1876), фортепьянное трио "Памяти великого художника" (1882), романсы.В 1885 году композитор принял приглашение стать одним из директоров Императорского русского музыкального общества. Чайковский пробовал свои силы в области дирижирования. В конце 1887 — начале 1888 года как дирижер он совершил первое европейское турне. В мае 1891 года Чайковский выступил в качестве дирижера на открытии "Карнеги-холла" в Нью-Йорке.Последний раз Петр Чайковский дирижировал в концерте Императорского русского музыкального общества в Санкт-Петербурге в октябре 1893 года, где исполнил Шестую симфонию, названную им "патетической".6 ноября (25 октября по старому стилю) 1893 года композитор скончался, заразившись холерой. Он был похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.В 1885 году Чайковский был удостоен званий почетного члена Московской консерватории, в 1893 году — почетного доктора Кембриджского университета (Великобритания). В 1884 году он был награжден орденом Владимира IV степени.В 1894 году по инициативе брата композитора был открыт Дом-музей Чайковского в Клину, в 1940 году — мемориальный музей в Воткинске.В 1917 году имя Чайковского было присвоено Оперно-вокальной студии, организованной Михаилом Ипполитовым-Ивановым и Варварой Зарудной.7 мая 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Московская консерватория официально получила имя Петра Чайковского. Одновременно были учреждены стипендии имени П.И. Чайковского для особо одаренных студентов композиторского факультета Московской консерватории.Имя Чайковского было присвоено также Киевской консерватории, различным учебным заведениям и учреждениям культуры в России. С 1958 года в Москве проводится Международный конкурс имени П.И. Чайковского.Имя Чайковского носит город в Пермской области РФ.В 2007 году в Москве в здании Культурного центра имени П.И. Чайковского (в квартире, где композитор проживал с 1872 по 1873 год) был открыт Музей "П. И. Чайковский и Москва".Композитор был женат на своей ученице Антонине Милюковой, но его брак быстро распался.Его брат Модест Чайковский (1850-1918) был драматургом, либреттистом опер "Пиковая дама" и "Иоланта". Автор нескольких бытовых пьес и исторической мистерии "Екатерина Сиенская". Составил "Жизнь Петра Ильича Чайковского" в трех томах.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20241108/chaykovskiy-1982562878.html

https://ria.ru/20230401/rakhmaninov-1861827453.html

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