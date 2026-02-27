Творческий союз Башмет и Бугаева отметил 25-летие на сцене фестиваля в Сочи

СОЧИ, 27 фев – РИА Новости. Творческий союз пианистки Ксении Башмет и виолончелиста Олега Бугаева отметил 25-летие на сцене Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской на фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета.

Как рассказали организаторы, ансамбль молодых исполнителей сложился в период их учебы в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Впоследствии у каждый из музыкантов развивал свою исполнительскую и педагогическую карьеру. Тем не менее, в течение 25 лет они продолжали творческое сотрудничество. Юбилейный тур дуэта начался в Москве, уточнили организаторы фестиваля.

В программе концерта в двух отделениях прозвучали произведения Людвига ван Бетховена, Золтана Кодая, Игоря Стравинского, Иоганна Себастьяна Баха и Клода Дебюсси, а также музыка Исаака Дунаевского в переложении современного автора Сегрея Дрезнина.