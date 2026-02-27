Рейтинг@Mail.ru
Творческий союз Башмет и Бугаева отметил 25-летие на сцене фестиваля в Сочи - РИА Новости, 27.02.2026
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
13:36 27.02.2026
Творческий союз Башмет и Бугаева отметил 25-летие на сцене фестиваля в Сочи
сочи, москва, юрий башмет, петр чайковский, людвиг ван бетховен
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Сочи, Москва, Юрий Башмет, Петр Чайковский, Людвиг ван Бетховен
СОЧИ, 27 фев – РИА Новости. Творческий союз пианистки Ксении Башмет и виолончелиста Олега Бугаева отметил 25-летие на сцене Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской на фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета.
Как рассказали организаторы, ансамбль молодых исполнителей сложился в период их учебы в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Впоследствии у каждый из музыкантов развивал свою исполнительскую и педагогическую карьеру. Тем не менее, в течение 25 лет они продолжали творческое сотрудничество. Юбилейный тур дуэта начался в Москве, уточнили организаторы фестиваля.
В программе концерта в двух отделениях прозвучали произведения Людвига ван Бетховена, Золтана Кодая, Игоря Стравинского, Иоганна Себастьяна Баха и Клода Дебюсси, а также музыка Исаака Дунаевского в переложении современного автора Сегрея Дрезнина.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. В программе фестиваля – не только концерты разных жанров и направлений, но и творческие школы, фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.
Опера Деревенский философ на фестивале искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Опера "Деревенский философ" покорила публику на фестивале в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
 
