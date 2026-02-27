https://ria.ru/20260227/sochi-2077134364.html
Творческий союз Башмет и Бугаева отметил 25-летие на сцене фестиваля в Сочи
Творческий союз Башмет и Бугаева отметил 25-летие на сцене фестиваля в Сочи - РИА Новости, 27.02.2026
Творческий союз Башмет и Бугаева отметил 25-летие на сцене фестиваля в Сочи
Творческий союз пианистки Ксении Башмет и виолончелиста Олега Бугаева отметил 25-летие на сцене Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской на... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:36:00+03:00
2026-02-27T13:36:00+03:00
2026-02-27T13:36:00+03:00
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
сочи
москва
юрий башмет
петр чайковский
людвиг ван бетховен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077135198_184:69:2949:1624_1920x0_80_0_0_d14833d9da0e19f13939991651e4aff0.jpg
https://ria.ru/20260226/sochi-2076839743.html
сочи
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077135198_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_c2ea8a5e3c843ca5853590187aafa077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, москва, юрий башмет, петр чайковский, людвиг ван бетховен
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Сочи, Москва, Юрий Башмет, Петр Чайковский, Людвиг ван Бетховен
Творческий союз Башмет и Бугаева отметил 25-летие на сцене фестиваля в Сочи
Дуэт Ксении Башмет и Олега Бугаева отметил 25-летие на фестивале в Сочи
СОЧИ, 27 фев – РИА Новости. Творческий союз пианистки Ксении Башмет и виолончелиста Олега Бугаева отметил 25-летие на сцене Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской на фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета.
Как рассказали организаторы, ансамбль молодых исполнителей сложился в период их учебы в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Впоследствии у каждый из музыкантов развивал свою исполнительскую и педагогическую карьеру. Тем не менее, в течение 25 лет они продолжали творческое сотрудничество. Юбилейный тур дуэта начался в Москве, уточнили организаторы фестиваля.
В программе концерта в двух отделениях прозвучали произведения Людвига ван Бетховена, Золтана Кодая, Игоря Стравинского, Иоганна Себастьяна Баха и Клода Дебюсси, а также музыка Исаака Дунаевского в переложении современного автора Сегрея Дрезнина.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. В программе фестиваля – не только концерты разных жанров и направлений, но и творческие школы, фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.