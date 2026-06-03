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На ПМЭФ показали компьютер, подаренный Джобсом первому работодателю - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:56 03.06.2026
На ПМЭФ показали компьютер, подаренный Джобсом первому работодателю

На ПМЭФ показали одну из первых версий компьютера Apple

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одну из первых версий компьютера Apple показали на ПМЭФ-2026.
  • Компьютер Apple II 1970-х годов был подарен Свом Джобсом своему первому работодателю Аллану Алкорну вместо акций компании.
  • Компьютер был приобретен галереей Stargift на аукционе в США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Одну из первых версий компьютера Apple, которую основатель компании Стив Джобс подарил своему первому работодателю Аллану Алкорну вместо акций, показали на ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.
Компьютер представлен в экспозиции компании Stargift, которая занимается продажей коллекционных предметов с историей, автографов и личных вещей знаменитостей.
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"Это личный компьютер Стива Джобса 1970-х годов, который он подарил своему первому руководителю и наставнику Аллану Алкорну. Когда компания Apple начала развиваться, Джобс предложил ему пакет акций. Но Алкорн сказал, что вкладывал время, деньги и прочие ресурсы для продвижения компании, поэтому хочет получить в подарок компьютер - ее продукт", - рассказала РИА Новости сотрудница галереи Александра Курбатова.
По словам представителей галереи, компьютер Apple II был приобретен на аукционе в США.
Алкорн был первым работодателем Джобса и одним из первых людей, который в него поверил, отметили на стенде.
Хотя впоследствии Алкорн пожалел, что отказался от акций, он использовал представленный на стенде Apple II как домашнюю рабочую станцию до 1986 года. Экспонат сопровождается письмом Алкорна, где изложена эта история.
Стоимость этого коллекционного предмета составляет 34,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости на стенде.
На выставке представлены и другие интересные экспонаты. Например, минералогическую коллекцию основоположника советской нефтяной геологии Ивана Губкина с рукописным перечнем и автографом можно приобрести за девять миллионов рублей. Также в состав выставки вошли редкий архив композитов Петра Чайковского и ранее неопубликованные письма художника Марка Шагала.
"Мы нашли письма Шагала и открыли неизвестную главу его жизни. Оказывается, у него была любимая женщина по имени Белла Гермонт. Это довольно трагичная история, потому что она не отвечала ему взаимностью", - добавила Курбатова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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