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Концерт к 85-летию начала ВОВ пройдет в четыре утра - РИА Новости, 22.06.2026
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00:30 22.06.2026
Концерт к 85-летию начала ВОВ пройдет в четыре утра

Концерт к 85-летию начала ВОВ пройдет в четыре утра в Александровском саду

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдет 22 июня в 4:00 мск в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.
  • В исполнении сводного симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучит Шестая («Патетическая») симфония Петра Чайковского.
  • В концерте примут участие музыканты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Концерт, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдет 22 июня в 4.00 мск в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.
Мероприятие состоится в День памяти и скорби и будет посвящено всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину. В этом году исполнится 85 лет с начала Великой Отечественной войны.
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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Площадкой проведения станет мемориальный комплекс "Могила неизвестного солдата" у Кремлевской стены, ставший символом национальной памяти, героизма и благодарности всем воинам, погибшим в боях за Родину, чьи имена остались неизвестными.
В исполнении сводного симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучит шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского. Эту симфонию-исповедь, ставшую вершиной творчества великого композитора, называют симфонией жизни и смерти. Именно поэтому она будет звучать в столь трагический и важный для всех россиян день.
Коллектив объединит музыкантов Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
Предстоящий концерт станет значимым проектом по сохранению исторической памяти и увековечению подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.
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ОбществоСССРЮрий БашметПетр ЧайковскийНовая РоссияСолисты Москвы
 
 
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