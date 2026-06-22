Концерт к 85-летию начала ВОВ пройдет в четыре утра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Концерт, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдет 22 июня в 4:00 мск в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.
- В исполнении сводного симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучит Шестая («Патетическая») симфония Петра Чайковского.
- В концерте примут участие музыканты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Концерт, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдет 22 июня в 4.00 мск в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.
Мероприятие состоится в День памяти и скорби и будет посвящено всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину. В этом году исполнится 85 лет с начала Великой Отечественной войны.
Площадкой проведения станет мемориальный комплекс "Могила неизвестного солдата" у Кремлевской стены, ставший символом национальной памяти, героизма и благодарности всем воинам, погибшим в боях за Родину, чьи имена остались неизвестными.
В исполнении сводного симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучит шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского. Эту симфонию-исповедь, ставшую вершиной творчества великого композитора, называют симфонией жизни и смерти. Именно поэтому она будет звучать в столь трагический и важный для всех россиян день.
Коллектив объединит музыкантов Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
Предстоящий концерт станет значимым проектом по сохранению исторической памяти и увековечению подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.