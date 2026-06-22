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Башмет выступил с концертом к 85-летию начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2026
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05:39 22.06.2026 (обновлено: 05:46 22.06.2026)
Башмет выступил с концертом к 85-летию начала Великой Отечественной войны

РИА Новости: Башмет выступил с концертом к 85-летию начала ВОВ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета провел концерт у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
  • В концерте приняли участие музыканты трех поколений из разных регионов страны, а исполнялась шестая («Патетическая») симфония Петра Чайковского.
  • Юрий Башмет подчеркнул важность передачи памяти о прошлом следующим поколениям и отметил, что классическая музыка впервые прозвучала у мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата».
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета провел концерт, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у Могилы неизвестного солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт в Александровском саду у стен Кремля начался в понедельник утром в 4.00 мск. Мероприятие состоялось в День памяти и скорби и было посвящено всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину.
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"Память — это качество, делающее нас людьми. Сегодня впервые мы отдаем дань не вернувшимся с войны, для этого в сборном оркестре объединились три поколения: опытные мастера, лучшие юные музыканты, представляющие регионы нашей страны, и просто талантливые дарования, о которых в будущем также узнает весь мир", - сказал Башмет перед открытием концерта.
Он добавил, что до этого классическая музыка ни разу не звучала у мемориального комплекса "Могила неизвестного солдата" у стен Кремля, что делает день историческим и подчеркивает связь времен и преемственность военной славы России.
В исполнении сводного симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучала шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского. Эту симфонию-исповедь, ставшую вершиной творчества великого композитора, называют симфонией жизни и смерти. Именно поэтому она звучит в столь трагический и важный для всех россиян день.
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Коллектив объединил музыкантов Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
"Я думаю, что до тех пор пока мы будем помнить и передавать другим поколениям нашу память, мы будем живы, и все наши устремления и мечты сбудутся, и собственно, поэтому в наших генах - в каждом из нас живет Чайковский, Гагарин, Пушкин, Толстой, Шостакович, Прокофьев, Шнитке, Губайдулина, и наш президент", — заключил Башмет.
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