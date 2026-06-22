Башмет выступил с концертом к 85-летию начала Великой Отечественной войны

Концерт в Александровском саду у стен Кремля начался в понедельник утром в 4.00 мск. Мероприятие состоялось в День памяти и скорби и было посвящено всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину.

"Я думаю, что до тех пор пока мы будем помнить и передавать другим поколениям нашу память, мы будем живы, и все наши устремления и мечты сбудутся, и собственно, поэтому в наших генах - в каждом из нас живет Чайковский, Гагарин, Пушкин, Толстой, Шостакович, Прокофьев, Шнитке, Губайдулина, и наш президент", — заключил Башмет.