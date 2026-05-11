В Токио началась церемония открытия 21-го Фестиваля российской культуры.

"Последним представителем правительства Японии во главе оргкомитета был Синдзо Абэ - большой политик и настоящий друг России… За эти 20 лет политическая ситуация была разной, но и культура России, и культура Японии были устремлены к тому, чтобы открыть душу наших народов друг другу. Это важнее всего", - сказал Швыдкой.

Как сообщил РИА Новости ответственный секретарь организационного комитета в Японии Хидэо Нагацука, в этом году гостями фестиваля станут 900 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в 2025 году, когда на мероприятия фестиваля пришли 400 тысяч человек.

Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 25 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели в июле 2022 года организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ.