Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Токио началась церемония открытия 21-го Фестиваля российской культуры.
- В концерте участвуют российские и японские музыканты, которые исполнят произведения известных композиторов.
- Перед гостями с приветственным словом выступил Михаил Швыдкой
ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Церемония открытия 21-го Фестиваля российской культуры в Японии началась в токийском концертном зале Ginza Blossom, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В зрительном зале рядом с послом России в Японии Николаем Ноздревым корреспондент РИА Новости заметила Акиэ Абэ - вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
Перед гостями выступил с приветственным словом специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Последним представителем правительства Японии во главе оргкомитета был Синдзо Абэ - большой политик и настоящий друг России… За эти 20 лет политическая ситуация была разной, но и культура России, и культура Японии были устремлены к тому, чтобы открыть душу наших народов друг другу. Это важнее всего", - сказал Швыдкой.
В ответном слове глава японского оргкомитета, знаменитая японская актриса Комаки Курихара на русском и японском языках заявила, что российское искусство создало долгую историю дружбы между Японией и Россией.
В концерте, посвященном открытию фестиваля, участвуют российские и японские музыканты: виолончелист Александр Рамм, кларнетист Никита Лютиков, пианист Тимофей Владимиров, скрипачка Кокоро Имагава, бас Томоя Ватанабэ, виолончелист Макио Хориэ, сопрано Асами Хаттори. Они исполнят произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Модеста Мусоргского, Дмитрия Шостаковича и других композиторов.
Как сообщил РИА Новости ответственный секретарь организационного комитета в Японии Хидэо Нагацука, в этом году гостями фестиваля станут 900 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в 2025 году, когда на мероприятия фестиваля пришли 400 тысяч человек.
В этом году в программе фестиваля около 30 мероприятий: гастроли Дениса Мацуева, выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, концерты симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 25 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели в июле 2022 года организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ.
