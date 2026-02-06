Рейтинг@Mail.ru
Лавров получил в подарок от председателя ОБСЕ музыкальную шкатулку - РИА Новости, 06.02.2026
17:20 06.02.2026
Лавров получил в подарок от председателя ОБСЕ музыкальную шкатулку
Лавров получил в подарок от председателя ОБСЕ музыкальную шкатулку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок от действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главы... РИА Новости, 06.02.2026
Лавров получил в подарок от председателя ОБСЕ музыкальную шкатулку

Лавров получил в подарок от председателя ОБСЕ шкатулку с композицией Чайковского

© Мария Захарова/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок от действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок от действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Мария Захарова/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок от действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок от действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лавров провел в пятницу в Москве переговоры с Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров прокомментировал переговоры с председателем ОБСЕ
Вчера, 14:10
"Федеральный советник (министр иностранных дел) Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис привёз в Москву в качестве подарка Сергею Лаврову музыкальную шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Ильича Чайковского, с напоминанием о том, что 15 января 1890 года в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета "Спящая красавица", в основу которого легла европейская сказка XVII века. Именно так гости и объяснили выбор подарка", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив текст видео обмена подарками.
Вручая шкатулку, Кассис сказал: "Чтобы помнили, что Россия — это часть Европы".
Лавров протянул ему шкатулку с изображением Кремля и ответил: "Чтобы помнили, что Россия — это часть истории".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ
Вчера, 14:24
"Кремля, даже нарисованного, западные представители самонапугались так, что подарок лишь недолго подержали в руках, а с собой взять побоялись. Пришлось им его отправлять вдогонку", - сообщила официальный представитель МИД.
Россия же европейскими сказками наслаждается на сцене театра, а в жизни будет судить по делам, добавила она.
"Ну а сказками, в том числе европейскими, мы с удовольствием наслаждаемся на театральной сцене, чего и Западной Европе желаем: не мы изгоняли оттуда русскую классику. А вот в жизни в западноевропейские сказки больше не верим — будем судить по делам", - подчеркнула Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
У Швейцарии есть желание преодолеть кризис в ОБСЕ, заявил Лавров
Вчера, 14:09
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
