Лавров получил в подарок от председателя ОБСЕ музыкальную шкатулку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок от действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок от действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок от действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вручая шкатулку, Кассис сказал: "Чтобы помнили, что Россия — это часть Европы".

Лавров протянул ему шкатулку с изображением Кремля и ответил: "Чтобы помнили, что Россия — это часть истории".

"Кремля, даже нарисованного, западные представители самонапугались так, что подарок лишь недолго подержали в руках, а с собой взять побоялись. Пришлось им его отправлять вдогонку", - сообщила официальный представитель МИД.

Россия же европейскими сказками наслаждается на сцене театра, а в жизни будет судить по делам, добавила она.