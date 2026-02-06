https://ria.ru/20260206/lavrov-2072751162.html
Лавров получил в подарок от председателя ОБСЕ музыкальную шкатулку
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил в подарок от действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лавров
провел в пятницу в Москве
переговоры с Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу
.
"Федеральный советник (министр иностранных дел) Швейцарии
, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис привёз в Москву в качестве подарка Сергею Лаврову музыкальную шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Ильича Чайковского
, с напоминанием о том, что 15 января 1890 года в Санкт-Петербурге
на сцене Мариинского театра
состоялась премьера балета "Спящая красавица", в основу которого легла европейская сказка XVII века. Именно так гости и объяснили выбор подарка", - написала Захарова
в своем Telegram-канале
, сопроводив текст видео обмена подарками.
Вручая шкатулку, Кассис сказал: "Чтобы помнили, что Россия
— это часть Европы".
Лавров протянул ему шкатулку с изображением Кремля и ответил: "Чтобы помнили, что Россия — это часть истории".
"Кремля, даже нарисованного, западные представители самонапугались так, что подарок лишь недолго подержали в руках, а с собой взять побоялись. Пришлось им его отправлять вдогонку", - сообщила официальный представитель МИД.
Россия же европейскими сказками наслаждается на сцене театра, а в жизни будет судить по делам, добавила она.
"Ну а сказками, в том числе европейскими, мы с удовольствием наслаждаемся на театральной сцене, чего и Западной Европе
желаем: не мы изгоняли оттуда русскую классику. А вот в жизни в западноевропейские сказки больше не верим — будем судить по делам", - подчеркнула Захарова.