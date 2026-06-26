На празднике Гербер в Москве презентуют книгу "Удмуртия. Гордимся"

УФА, 26 июн – РИА Новости. Книгу "Удмуртия. Гордимся", посвященную героям удмуртского землячества, презентуют в рамках национального праздника Гербер, который пройдет 4 июля на ВДНХ в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Удмуртии.

В пресс-службе рассказали, что 4 июля на ВДНХ состоится семейный удмуртский национальный праздник Гербер — одно из самых масштабных мероприятий, посвященных культуре и традициям Удмуртии.

Гербер — один из самых древних и значимых удмуртских праздников. После длительного перерыва традиция его проведения на федеральной площадке была возобновлена по поручению главы Удмуртской республики Александра Бречалова при поддержке ВДНХ и фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов". Сегодня Гербер является одним из крупнейших проектов по продвижению Удмуртии на федеральном уровне, объединяя культурную, деловую и общественную повестку региона, сообщает пресс-служба.

Ежегодно Гербер в Москве поддерживает департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В Год единства народов России праздник приобретает особый смысл, становясь площадкой для укрепления межнационального согласия через узнавание, интерес и уважение к многообразию культур нашей страны, добавили в пресс-службе.

"Сегодня Гербер в Москве — это масштабная площадка для знакомства с Удмуртией, ее людьми, культурой, достижениями и возможностями. Для нас важно показать, что Удмуртия сегодня — это регион, который бережно хранит свои традиции, но при этом уверенно смотрит в будущее, основа которого — большой экономический потенциал региона", — отметила постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации Дарья Сунцова.

Особое место в программе праздника занимает удмуртское землячество Москвы — одно из крупнейших и наиболее активных землячеств столицы. Оно объединяет предпринимателей, ученых, студентов и представителей творческих профессий, которые сохраняют связь с родной республикой и участвуют в ее развитии, рассказали в пресс-службе.

"В рамках Гербера состоится презентация книги "Удмуртия. Гордимся", посвященной героям удмуртского землячества. В издании собраны воспоминания и признания знаменитых уроженцев республики о своей малой родине. Значительный вклад в развитие землячества на протяжении многих лет вносит его президент — генерал-полковник Сергей Маев", - прокомментировала Дарья Сунцова.

За последние годы Гербер стал одним из самых посещаемых событий ВДНХ. В прошлом году праздник посетили более 82 тысяч человек. Сегодня его аудитория значительно шире земляческого сообщества и включает тысячи гостей, которые интересуются регионами России, их культурой и туристическими возможностями, отмечают власти Удмуртии.

"В 2026 году Гербер станет настоящей витриной современной Удмуртии. Отдельное внимание будет уделено экономическому потенциалу региона. Организаторы представят возможности Удмуртии для бизнеса и инвесторов, расскажут о благоприятном инвестиционном климате и мерах поддержки предпринимательства. Также на площадке будут представлены ключевые туристические продукты региона — родины Петра Чайковского и Михаила Калашникова", - говорится в сообщении.

Продвижение Удмуртии через культурные проекты является частью комплексной работы по повышению узнаваемости региона. Только за прошлый год инвестиционный потенциал республики был представлен на 76 профильных деловых мероприятиях федерального и международного уровня, рассказала Дарья Сунцова.

Особое внимание уделяется молодежной аудитории. Гербер завершится этнодискотекой проекта "Эктоника". Кроме того, в республике посредством проектов постоянного представительства главы Удмуртии при президенте РФ реализуется масштабная программа взаимодействия со студентами ведущих московских вузов. Одним из ключевых мероприятий остается ежегодная встреча первокурсников с главой Удмуртии Александром Бречаловым.