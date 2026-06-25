Краткий пересказ от РИА ИИ Аида Гарифуллина заявила, что русская опера является неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры и не может быть «отменена».

Певица отметила, что идея отказа от национальных школ в искусстве выглядит несостоятельной и противоречит природе мировой культуры.

Гарифуллина считает, что сообщения о полном исчезновении русской оперы из мирового культурного пространства во многом преувеличены.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина заявила в интервью РИА Новости, что русская опера является неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры и не может быть "отменена".

"Русская опера - такая же жемчужина мировой оперы, как итальянские и французские шедевры, ее невозможно отменить, это было бы кощунством", - сказала она.

По словам певицы, идея отказа от национальных школ в искусстве выглядит несостоятельной и противоречит самой природе мировой культуры.

"Это невозможно, как и отменить русских классиков в литературе или картины русских художников в Лондонской национальной галерее и европейских музеях", - отметила Гарифуллина.

Артистка подчеркнула, что лично не сталкивалась с отказом от русской музыкальной школы на европейских сценах и привела в пример недавнюю постановку в одном из крупнейших театров мира.

"Я столкнулась с тем, что в театре " Ла Скала " поставили потрясающую постановку "Евгения Онегина", где все солисты были русские и даже дирижер был наш", - сказала она.

По мнению Гарифуллиной, сообщения о полном исчезновении русской оперы из мирового культурного пространства во многом преувеличены.

"Я думаю, что СМИ сильно преувеличивают. Где-то, возможно, в какой-то период и были отмены, но русские шедевры быстро вернулись, потому что мир понимает, чего он лишается", - сказала певица.

В последние годы на международных сценах фиксировались отдельные случаи пересмотра участия российских исполнителей и постановок. В 2022 году ряд европейских площадок приостанавливал сотрудничество с российскими театрами и музыкантами, включая проекты Большого и Мариинского театров. В некоторых случаях отменялись гастроли и совместные постановки с участием российских дирижеров и солистов, а также пересматривались афиши фестивалей в Европе и США.