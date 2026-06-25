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Русскую оперу отменить невозможно, считает Гарифуллина - РИА Новости, 25.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:10 25.06.2026
Русскую оперу отменить невозможно, считает Гарифуллина

Гарифуллина: русскую оперу отменить невозможно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo
Гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гала-концерт VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аида Гарифуллина заявила, что русская опера является неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры и не может быть «отменена».
  • Певица отметила, что идея отказа от национальных школ в искусстве выглядит несостоятельной и противоречит природе мировой культуры.
  • Гарифуллина считает, что сообщения о полном исчезновении русской оперы из мирового культурного пространства во многом преувеличены.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина заявила в интервью РИА Новости, что русская опера является неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры и не может быть "отменена".
"Русская опера - такая же жемчужина мировой оперы, как итальянские и французские шедевры, ее невозможно отменить, это было бы кощунством", - сказала она.
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По словам певицы, идея отказа от национальных школ в искусстве выглядит несостоятельной и противоречит самой природе мировой культуры.
"Это невозможно, как и отменить русских классиков в литературе или картины русских художников в Лондонской национальной галерее и европейских музеях", - отметила Гарифуллина.
Артистка подчеркнула, что лично не сталкивалась с отказом от русской музыкальной школы на европейских сценах и привела в пример недавнюю постановку в одном из крупнейших театров мира.
"Я столкнулась с тем, что в театре "Ла Скала" поставили потрясающую постановку "Евгения Онегина", где все солисты были русские и даже дирижер был наш", - сказала она.
По мнению Гарифуллиной, сообщения о полном исчезновении русской оперы из мирового культурного пространства во многом преувеличены.
"Я думаю, что СМИ сильно преувеличивают. Где-то, возможно, в какой-то период и были отмены, но русские шедевры быстро вернулись, потому что мир понимает, чего он лишается", - сказала певица.
В последние годы на международных сценах фиксировались отдельные случаи пересмотра участия российских исполнителей и постановок. В 2022 году ряд европейских площадок приостанавливал сотрудничество с российскими театрами и музыкантами, включая проекты Большого и Мариинского театров. В некоторых случаях отменялись гастроли и совместные постановки с участием российских дирижеров и солистов, а также пересматривались афиши фестивалей в Европе и США.
При этом многие театры продолжили включать русскую классику в репертуар. В частности, произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Модеста Мусоргского регулярно исполняются на сценах Метрополитен-оперы, Королевского оперного театра Ковент-Гарден и других ведущих площадок мира, оставаясь частью постоянного мирового репертуара.
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КультураЕвропаСШАПетр ЧайковскийСергей РахманиновМодест МусоргскийЛа СкалаЛондонская национальная галереяМариинский театр
 
 
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