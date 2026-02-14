Рейтинг@Mail.ru
10:20 14.02.2026
В ИМЭМО РАН рассказали, сможет ли ИИ написать новую симфонию Чайковского
Искусственный интеллект (ИИ) сможет написать, так называемую новую симфонию Петра Чайковского при наличии соответствующих грамотно заложенных исходных данных,... РИА Новости, 14.02.2026
2026
В ИМЭМО РАН рассказали, сможет ли ИИ написать новую симфонию Чайковского

Аналитик Ромашкина: написанная ИИ симфония Чайковского будет лишь подражанием

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) сможет написать, так называемую новую симфонию Петра Чайковского при наличии соответствующих грамотно заложенных исходных данных, но она все равно будет подражанием, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"Наш великий дирижер Юрий Башмет как-то сказал, что ИИ не сможет написать шестую "Патетическую" симфонию Чайковского. Думаю, что шестую не сможет, так как она уже написана, а вот седьмую, восьмую и так далее, может быть, и сможет, если в него будут заложены соответствующие базовые исходные данные. Но это будет все-таки подражанием", - сказала Ромашкина.
ИИ-процессор Ascend 910 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
13 февраля, 17:39
По словам эксперта, большое будущее в связи со стремительным внедрением в человеческую жизнь технологий ИИ ждет талантливых людей с творческими способностями.
"Можно предположить, что будут особенно востребованы креативность и инновационное мышление. То есть, говоря русским языком, это способность предлагать нестандартные идеи и принимать нестандартные решения. Таких людей на самом деле очень мало, и, как правило, именно они делают известные открытия. Кроме того, будут особенно востребованы творческие способности, как раз связанные с человеческими эмоциями, что пока недоступно ИИ в полной мере. Здесь идет речь о талантливых художниках, композиторах и писателях", - подытожила Ромашкина.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин поручил расширить образовательные стандарты компетенциями в сфере ИИ
12 февраля, 11:05
 
Петр ЧайковскийЮрий БашметРоссийская академия наукОбществоТехнологии
 
 
