https://ria.ru/20260214/intellekt-2074352615.html
В ИМЭМО РАН рассказали, сможет ли ИИ написать новую симфонию Чайковского
В ИМЭМО РАН рассказали, сможет ли ИИ написать новую симфонию Чайковского - РИА Новости, 14.02.2026
В ИМЭМО РАН рассказали, сможет ли ИИ написать новую симфонию Чайковского
Искусственный интеллект (ИИ) сможет написать, так называемую новую симфонию Петра Чайковского при наличии соответствующих грамотно заложенных исходных данных,... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T10:20:00+03:00
2026-02-14T10:20:00+03:00
2026-02-14T10:20:00+03:00
петр чайковский
юрий башмет
российская академия наук
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_d19e629d33137ed8449c8c1e2f0bc203.png
https://ria.ru/20260213/glava-2074241744.html
https://ria.ru/20260212/ii-2073851647.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_210:0:1234:768_1920x0_80_0_0_af364e16be1338a033793825997f757f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр чайковский, юрий башмет, российская академия наук, общество, технологии
Петр Чайковский, Юрий Башмет, Российская академия наук, Общество, Технологии
В ИМЭМО РАН рассказали, сможет ли ИИ написать новую симфонию Чайковского
Аналитик Ромашкина: написанная ИИ симфония Чайковского будет лишь подражанием
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) сможет написать, так называемую новую симфонию Петра Чайковского при наличии соответствующих грамотно заложенных исходных данных, но она все равно будет подражанием, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"Наш великий дирижер Юрий Башмет
как-то сказал, что ИИ не сможет написать шестую "Патетическую" симфонию Чайковского
. Думаю, что шестую не сможет, так как она уже написана, а вот седьмую, восьмую и так далее, может быть, и сможет, если в него будут заложены соответствующие базовые исходные данные. Но это будет все-таки подражанием", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, большое будущее в связи со стремительным внедрением в человеческую жизнь технологий ИИ ждет талантливых людей с творческими способностями.
"Можно предположить, что будут особенно востребованы креативность и инновационное мышление. То есть, говоря русским языком, это способность предлагать нестандартные идеи и принимать нестандартные решения. Таких людей на самом деле очень мало, и, как правило, именно они делают известные открытия. Кроме того, будут особенно востребованы творческие способности, как раз связанные с человеческими эмоциями, что пока недоступно ИИ в полной мере. Здесь идет речь о талантливых художниках, композиторах и писателях", - подытожила Ромашкина.