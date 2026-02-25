Рейтинг@Mail.ru
Оперу "Иоланта" в версии Башмета показали на фестивале в Сочи
Морвокзал в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
Оперу "Иоланта" в версии Башмета показали на фестивале в Сочи
Оперу "Иоланта" в версии Башмета показали на фестивале в Сочи - РИА Новости, 25.02.2026
Оперу "Иоланта" в версии Башмета показали на фестивале в Сочи
Оперу Петра Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета показали на Зимнем фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2026
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
сочи
юрий башмет
петр чайковский
опера
культура
театр
сочи, юрий башмет, петр чайковский, опера, культура, театр
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Сочи, Юрий Башмет, Петр Чайковский, Опера, Культура, Театр
Оперу "Иоланта" в версии Башмета показали на фестивале в Сочи

Оперу Чайковского "Иоланта" в версии Юрия Башмета показали на фестивале в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПавел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского Иоланта в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Оперу Петра Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета показали на Зимнем фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит под руководством Башмета.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет (справа) во время поклона на премьере оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет (справа) во время поклона на премьере оперы П.И.Чайковского Иоланта режиссера Павла Сафонова в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет (справа) во время поклона на премьере оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
В исполнении оперы участвовали Камерный хор Московской консерватории с художественным руководителем, профессором Александром Соловьевым, а также Государственный симфонический оркестр "Новая Россия".
В роли Петра Чайковского с монологами "автора" оперы выступил актер театра и кино Павел Сафонов. "Голосом" короля Прованса Рене стал Данил Князев. В роли Иоланты, его дочери, выступила Валерия Терейковская, в роли Роберта, герцога бургундского, – Аркадий Чайкин. Водемона, бургундского рыцаря, сыграл Игорь Онищенко. Премьера оперы в версии Башмета состоялась в июле 2025 года в рамках проекта "Путь П.И. Чайковского".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИгорь Онищенко (тенор) в роли Водемона и Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Игорь Онищенко (тенор) в роли Водемона и Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского Иоланта режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Игорь Онищенко (тенор) в роли Водемона и Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВалерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты (на первом плане), слева направо на втором плане: Феру Биязова (сопрано) в роли Бригитты, Наталья Толстик (меццо-сопрано) в роли Марты и Анна Юркус (меццо-сопрано) в роли Лауры в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты (на первом плане), слева направо на втором плане: Феру Биязова (сопрано) в роли Бригитты, Наталья Толстик (меццо-сопрано) в роли Марты и Анна Юркус (меццо-сопрано) в роли Лауры в сцене из оперы П.И.Чайковского Иоланта режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты (на первом плане), слева направо на втором плане: Феру Биязова (сопрано) в роли Бригитты, Наталья Толстик (меццо-сопрано) в роли Марты и Анна Юркус (меццо-сопрано) в роли Лауры в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Игорь Онищенко (тенор) в роли Водемона и Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 2
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты (на первом плане), слева направо на втором плане: Феру Биязова (сопрано) в роли Бригитты, Наталья Толстик (меццо-сопрано) в роли Марты и Анна Юркус (меццо-сопрано) в роли Лауры в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Зрители высоко оценили представленную версию "Иоланты". Они поблагодарили исполнителей долгими аплодисментами.
"Я впервые на "Иоланте" и в первый раз на фестивале Башмета в Сочи. Мне очень понравилось. Я впечатлена декорациями, такой красоты еще нигде не видела. Очень интересная задумка. И, конечно же, исполнители – голоса шикарные. Я осталась под большим впечатлением. И я еще, надеюсь, в следующем году также попаду на фестиваль Юрия Башмета", – поделилась впечатлениями с РИА Новости зрительница Дэлина Воловатова.
Зрительница Элина Баранская назвала представление грандиозным, а сам спектакль не отпускал ни на секунду.
"И то, что артисты на сцене выдали совершенно стопроцентный “КПД”, это было великолепно. Это был такой коллаж, такие звуки – просто волшебно. Башмет великолепен", – рассказала агентству Баранская.
Пианист и педагог из Италии Амедео Сальвато, который работает в оперном театре в Болонье, рассказал РИА Новости, что прибыл в Сочи, чтобы выступить на фестивале, и с радостью посещает все мероприятия, как только появляется возможность.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВалерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты и Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты и Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского Иоланта в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты и Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАндрей Булгаков (баритон) в роли Эбн-Хакиа (врача) и Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Андрей Булгаков (баритон) в роли Эбн-Хакиа (врача) и Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского Иоланта режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Андрей Булгаков (баритон) в роли Эбн-Хакиа (врача) и Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВалерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского Иоланта режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты и Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3
Андрей Булгаков (баритон) в роли Эбн-Хакиа (врача) и Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
"Это было очень приятно послушать, невероятная постановка и спектакль “Иоланта”, просто потрясающая опера Чайковского. Я в первый раз в Сочи. Мне очень понравился этот город. Мы преподаем, мы репетируем, я пианист и педагог, работаю на фестивале. У нас будет большой гала-концерт 27 февраля с нашими студентами, певцами", – сказал Сальвато.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов. В программе фестиваля – не только концерты разных жанров и направлений, но и творческие школы, а также фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиСочиЮрий БашметПетр ЧайковскийОпераКультураТеатр
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала