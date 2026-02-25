Оперу "Иоланта" в версии Башмета показали на фестивале в Сочи

Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Оперу Петра Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета показали на Зимнем фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит под руководством Башмета.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет (справа) во время поклона на премьере оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

В исполнении оперы участвовали Камерный хор Московской консерватории с художественным руководителем, профессором Александром Соловьевым, а также Государственный симфонический оркестр "Новая Россия".

В роли Петра Чайковского с монологами "автора" оперы выступил актер театра и кино Павел Сафонов. "Голосом" короля Прованса Рене стал Данил Князев. В роли Иоланты, его дочери, выступила Валерия Терейковская, в роли Роберта, герцога бургундского, – Аркадий Чайкин. Водемона, бургундского рыцаря, сыграл Игорь Онищенко. Премьера оперы в версии Башмета состоялась в июле 2025 года в рамках проекта "Путь П.И. Чайковского".

Зрители высоко оценили представленную версию "Иоланты". Они поблагодарили исполнителей долгими аплодисментами.

"Я впервые на "Иоланте" и в первый раз на фестивале Башмета в Сочи. Мне очень понравилось. Я впечатлена декорациями, такой красоты еще нигде не видела. Очень интересная задумка. И, конечно же, исполнители – голоса шикарные. Я осталась под большим впечатлением. И я еще, надеюсь, в следующем году также попаду на фестиваль Юрия Башмета", – поделилась впечатлениями с РИА Новости зрительница Дэлина Воловатова.

Зрительница Элина Баранская назвала представление грандиозным, а сам спектакль не отпускал ни на секунду.

"И то, что артисты на сцене выдали совершенно стопроцентный “КПД”, это было великолепно. Это был такой коллаж, такие звуки – просто волшебно. Башмет великолепен", – рассказала агентству Баранская.

Пианист и педагог из Италии Амедео Сальвато, который работает в оперном театре в Болонье, рассказал РИА Новости, что прибыл в Сочи, чтобы выступить на фестивале, и с радостью посещает все мероприятия, как только появляется возможность.

"Это было очень приятно послушать, невероятная постановка и спектакль “Иоланта”, просто потрясающая опера Чайковского. Я в первый раз в Сочи. Мне очень понравился этот город. Мы преподаем, мы репетируем, я пианист и педагог, работаю на фестивале. У нас будет большой гала-концерт 27 февраля с нашими студентами, певцами", – сказал Сальвато.