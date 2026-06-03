В Удмуртии пройдет фестиваль искусств "На родине П.И. Чайковского"

УФА, 3 июн – РИА Новости. Фестиваль искусств "На родине П.И. Чайковского" пройдет в Удмуртии в обновленном формате, объединив музыку, театр, современное искусство и гастрономию, сообщили в пресс-службе главы республики.

"С 25 июня по 5 июля в Удмуртии пройдет 69-й фестиваль искусств "На родине П.И. Чайковского". В 2026 году один из старейших музыкальных фестивалей России впервые состоится в новом формате, объединив музыку, театр, современное искусство и гастрономию", - сообщает пресс-служба.

Ежегодно фестиваль посещают и смотрят тысячи зрителей, интерес к нему только растет, а культура становится доступнее, что является одной из важнейших задач нацпроекта "Семья", который стартовал в России с 2025 года по решению президента Владимира Путина, отметили в пресс-службе.

В течение 11 дней события фестиваля пройдут на ведущих площадках Ижевска и городов республики. В столице Удмуртии Центральная площадь и набережная объединятся в единое фестивальное пространство с концертными, театральными, образовательными и гастрономическими зонами, следует из сообщения.

"Фестиваль искусств "На родине П.И. Чайковского" всегда реагировал на изменения в обществе, на запросы аудитории. В свое время из концертных залов он вышел на стадионы, чтобы стать актуальнее, современнее. Сейчас мы снова на пороге перемен, хотим привлекать более широкую аудиторию – в том числе современную молодежь и людей, которые раньше не ходили на филармонические концерты. Нам бы хотелось, чтобы и они поняли: Чайковский – это важная часть нашего культурного кода, наша ценность и гордость", - приводятся слова вице-премьера региона Натальи Тойкиной.

Она отметила, что задача обновленного фестиваля – позволить каждому участнику прожить несколько дней в той же атмосфере, которую любил и ценил Чайковский.

"Благодаря расширенной программе фестиваля, включающей не только музыку, но гастрономию и моду, мы создаем возможность для насыщенного, качественного и, что самое главное, доступного отдыха, как для молодежи, так и для целых семей. Глава республики Александр Бречалов полностью поддержал проведение фестиваля в обновленном формате", - добавила Тойкина.

В пресс-службе рассказали, что с 25 июня по 5 июля ежедневно на большой сцене на набережной будут проходить бесплатные концерты популярных исполнителей и спектакли. Откроет фестиваль у водной глади ижевского пруда балет "Лебединое озеро" в исполнении артистов Театра оперы и балета Удмуртии имени Чайковского. В другие дни коллектив представит театрализованный концерт "Опера-гала" и оперу "Иоланта".

"Под открытым небом также состоятся проекты Удмуртской государственной филармонии "Золотая симфония Удмуртии" и "Голоса Отечества", мюзикл Национального театра Удмуртии "Алые паруса", литературно-музыкальная программа Тани Равиловой, выступления оркестра "Арсенал-бэнд", Государственного академического ансамбля песни и танца Удмуртской Республики "Италмас", а также совместный концерт Детско-юношеского симфонического оркестра Удмуртии и Всероссийского проекта "Хор Первых", - говорится в сообщении.

На верхней площадке Центральной площади откроется "Гастрономический посад", где все дни фестиваля шеф-повара из Удмуртии и других регионов России будут представлять авторские блюда, вдохновленные жизнью и творчеством Петра Чайковского. В новом пространстве "Бальный дом" гости смогут познакомиться с культурой и бытом XIX века, принять участие в мастер-классах по историческому этикету и примерить костюмы эпохи, а на площадке "Усадебный сад" – попробовать продукцию фермеров и ремесленников республики, рассказали в пресс-службе.

Также на Центральной площади пройдут литературные и поэтические встречи, спектакли, инклюзивные проекты, выступления хоровых, вокальных и инструментальных коллективов, уроки исторических и современных танцев, творческие встречи с музыкантами и композиторами. Кроме того, в рамках проекта "Лето на спорте" все желающие смогут принять участие в спортивных активностях. В вечернее время для гостей будут работать площадки с выступлениями диджеев и кавер-групп.

"Важной частью обновленного фестиваля станет молодежная программа. Здесь будет работать "Дом молодежи" – пространство для общения, творчества, образования и самореализации. А 27 июня в рамках фестиваля пройдет День молодежи, который объединит культурные, образовательные и развлекательные события. Все тематические площадки праздника будут выстроены в едином ключе, отражая ключевые смыслы и ценности современной России. Главная сцена "Молодость России" станет центром притяжения и сердцем праздника. Здесь развернется масштабная концертная программа: Летний кубок Лиги КВН Родникового края, танцевальный фестиваль и концерт с участием звезды федерального масштаба", - следует из релиза.

Для ценителей классического формата фестиваля с 2 по 5 июля на стадионе "Динамо" пройдут концерты выдающихся музыкантов и коллективов. Под открытым небом выступят камерный оркестр "Виртуозы Москвы", органист Тимур Халиуллин, Государственный струнный квартет имени Газизы Жубановой "Kazakh Quartet", Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики с программой "Симфо-рок. Избранное" и рок-группа БЕZ Б.

"Кульминацией мероприятия станет выступление звезды мировой оперы, народной артистки России Хиблы Герзмава в сопровождении Большого джазового оркестра Петра Востокова. Еще одним ярким событием программы станет концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева на сцене Дворца культуры "Аксион", - сообщает пресс-служба.