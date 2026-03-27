В Вашингтоне рассказали об истории Большого театра к его юбилею

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Историю Большого театра к юбилею главной российской сцены рассказали в Центре культуры РФ в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
В 2026 году Большому театру исполняется 250 лет.
"Великий русский культурный код формировался здесь", - рассказали гостям вечера о главной сцене страны.
На мероприятии, организованном центром и функционирующем при нем историческим обществом, рассказали о главных вехах в работе театра, связанных с историей РФ и развитием российской культуры.
Историю главной российской сцены посетителям РКЦ через произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и других русских композиторов рассказывали пианистка, лауреат международных конкурсов Дарья Васильева и выпускница консерватории Донецка, преподаватель колледжа в Вирджинии Анна Биллиас.
Дети российских дипломатов читали стихи и монологи о театре.
"Наше историческое общество - это наше гордость. Это люди, которые ценят, чтят и уважают нашу культуру", - поблагодарила участников мероприятия руководитель РКЦ Ольга Головащенко.