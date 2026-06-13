Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко заявила, что жители США не осознают, насколько близки культурно к России.
- Примером проникновения российской культуры в американскую являются произведения Петра Чайковского, которые популярны в США.
- Коллекция Национальной галереи в США началась с части коллекции Эрмитажа, приобретенной в 1930-е годы.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Жители США не осознают, насколько близки культурно к России, даже коллекция главного вашингтонского музея изобразительных искусств началась с Эрмитажа, сказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко.
"Культурно американцы намного ближе к России, чем они думают", - считает она.
По ее словам, примером проникновения российской культуры в американскую являются произведения композитора Петра Чайковского, поскольку "Щелкунчика" ставят во всех штатах, а на свой главный праздник - День независимости - в США исполняют увертюру "1812 год".
"Немногие знают, что коллекция Национальной галереи, главного музея американской столицы и США в принципе, началась с Эрмитажа. Советское правительство в 1930-е распродавало ценности, и часть коллекции из Санкт-Петербурга купили британцы, а позже она оказалась у американского банкира Эндрю Меллона. После смерти банкир завещал свою обширную коллекцию правительству США, которая стала фундаментом собрания Национальной галереи", - отметила Головащенко.
РКЦ является частью дипломатической миссии России в США и представительством Россотрудничества в Штатах.
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13 декабря 2025, 05:54