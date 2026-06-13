Жители США не осознают, насколько культурно близки к России, заявили в РКЦ

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Жители США не осознают, насколько близки культурно к России, даже коллекция главного вашингтонского музея изобразительных искусств началась с Эрмитажа, сказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко.