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Жители США не осознают, насколько культурно близки к России, заявили в РКЦ - РИА Новости, 13.06.2026
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16:15 13.06.2026 (обновлено: 16:16 13.06.2026)
Жители США не осознают, насколько культурно близки к России, заявили в РКЦ

Головащенко: жители США не осознают, насколько культурно близки к России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко заявила, что жители США не осознают, насколько близки культурно к России.
  • Примером проникновения российской культуры в американскую являются произведения Петра Чайковского, которые популярны в США.
  • Коллекция Национальной галереи в США началась с части коллекции Эрмитажа, приобретенной в 1930-е годы.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Жители США не осознают, насколько близки культурно к России, даже коллекция главного вашингтонского музея изобразительных искусств началась с Эрмитажа, сказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко.
"Культурно американцы намного ближе к России, чем они думают", - считает она.
По ее словам, примером проникновения российской культуры в американскую являются произведения композитора Петра Чайковского, поскольку "Щелкунчика" ставят во всех штатах, а на свой главный праздник - День независимости - в США исполняют увертюру "1812 год".
"Немногие знают, что коллекция Национальной галереи, главного музея американской столицы и США в принципе, началась с Эрмитажа. Советское правительство в 1930-е распродавало ценности, и часть коллекции из Санкт-Петербурга купили британцы, а позже она оказалась у американского банкира Эндрю Меллона. После смерти банкир завещал свою обширную коллекцию правительству США, которая стала фундаментом собрания Национальной галереи", - отметила Головащенко.
РКЦ является частью дипломатической миссии России в США и представительством Россотрудничества в Штатах.
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