Концерт, посвященный 85-й годовщине начала войны. Прямая трансляция

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Концерт, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата.
Мероприятие в День памяти и скорби посвящено всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь за Родину.
В исполнении сводного симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета звучит шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского. Эту симфонию-исповедь, ставшую вершиной творчества великого композитора, называют симфонией жизни и смерти.
Коллектив объединил музыкантов Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.