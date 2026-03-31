Башмет спустя 50 лет посетит Будапешт и выступит в Венгерской опере

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Маэстро Юрий Башмет спустя 50 лет вновь посетит Будапешт и выступит вместе с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром (ВЮСО) на сцене Венгерского государственного оперного театра 7 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Русского концертного агентства.

"Седьмого апреля 2026 года всемирно известный музыкант, дирижер, народный артист СССР и Герой труда РФ Маэстро Юрий Башмет вновь вернется в Будапешт: город, где в 1975 году он получил вторую премию на престижном Международном конкурсе альтистов, что стало началом его международной карьеры и закрепило за ним репутацию невероятно одаренного музыканта. Спустя 50 лет прославленный маэстро выйдет на сцену Венгерского государственного оперного театра вместе с молодыми одаренными музыкантами из России: уникальным коллективом - Всероссийским юношеским симфоническим оркестром, созданным им 14 лет назад", - говорится в сообщении.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова Перейти в медиабанк Художественный руководитель и главный дирижер всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи

Как уточняется, Всероссийский юношеский симфонический оркестр за годы своей творческой деятельности покорил многие концертные залы мира: венский Музикферайне, Берлинскую филармонию, Консертгебау в Амстердаме, миланский зал Sala Verdi, а также сцены в Пекине, Шанхае, Сингапуре, Абу-Даби и Дубае. Перед будапештской публикой коллектив выступит впервые.

Так, вечер откроется увертюрой-фантазией "Ромео и Джульетта" и "Русским танцем" из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Солисткой "Русского танца" выступит молодая скрипачка, Валерия Абрамова. Также прозвучат "Путеводитель по оркестру" композитора Кузьмы Бодрова и Пятая симфония Шостаковича. За дирижерским пультом оркестра - маэстро Юрий Башмет.