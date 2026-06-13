В США произведения Чайковского стали частью семейных традиций

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Произведения русского композитора Петра Чайковского стали частью семейных традиций в США и сопровождают центральные национальные праздники, сказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко.

"В американских семьях есть традиция телевизионного просмотра "Щелкунчика". Постановки этого балета каждый декабрь проводятся во всех штатах страны. Да и на День независимости американцы включают именно "Увертюру 1812 года" Петра Ильича Чайковского", - сказала Головащенко.