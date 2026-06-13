В США произведения Чайковского стали частью семейных традиций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Произведения Петра Чайковского стали частью семейных традиций в США и сопровождают центральные национальные праздники.
- В американских семьях есть традиция телевизионного просмотра балета «Щелкунчик», а на День независимости включают «Увертюру 1812 года» Чайковского.
- Песня White Christmas, важный рождественский гимн в американской культуре, написана уроженцем Российской Империи Ирвингом Берлином.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Произведения русского композитора Петра Чайковского стали частью семейных традиций в США и сопровождают центральные национальные праздники, сказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко.
"В американских семьях есть традиция телевизионного просмотра "Щелкунчика". Постановки этого балета каждый декабрь проводятся во всех штатах страны. Да и на День независимости американцы включают именно "Увертюру 1812 года" Петра Ильича Чайковского", - сказала Головащенко.
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Она подчеркнула, что, хотя произведение посвящено Отечественной войне и победе России над Наполеоном, "американцы путают ее со своей собственной войной, которая в том году проходила в Штатах". "Так "Боже, Царя храни!" каждое 4 июля раздается над США", - сказала Головащенко.
Другое важное музыкальное произведение в американской культуре - песня White Christmas тоже имеет русские корни, добавила глава РКЦ.
"Песня White Christmas — рождественский гимн американцев — написана уроженцем Российской Империи Ирвингом Берлином", - сказала Головащенко.
РКЦ является частью дипломатической миссии России в США и представительством Россотрудничества в Штатах.
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