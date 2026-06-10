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В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы "Киев – город-герой" - РИА Новости, 10.06.2026
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19:05 10.06.2026
В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы "Киев – город-герой"

Киевские власти демонтировали советскую звезду со стелы "Киев – город-герой"

© СоцсетиДемонтаж советской звезды со стелы "Киев – город-герой"
Демонтаж советской звезды со стелы Киев – город-герой - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Соцсети
Демонтаж советской звезды со стелы "Киев – город-герой"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советскую звезду демонтировали со стелы "Киев — город-герой" на въезде в столицу Украины.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Киевские власти демонтировали советскую звезду со стелы "Киев – город-герой" на въезде в украинскую столицу, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное".
"На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы "Киев - город герой" была демонтирована советская наградная звезда. Советский символ пополнит коллекцию государственного музея авиации имени О.К.Антонова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Как сообщается на сайте Киевского городского совета, решение о демонтаже было принято 18 декабря 2025 года на пленарном заседании депутатов. На этом заседании также было принято решение о демонтаже памятников Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также мемориальной доски Петру Чайковскому.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Памятник русскому писателю Михаилу Булгакову демонтировали в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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4 июня, 17:42
 
УкраинаКиевКиевский городской совет
 
 
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