В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы "Киев – город-герой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советскую звезду демонтировали со стелы "Киев — город-герой" на въезде в столицу Украины.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Киевские власти демонтировали советскую звезду со стелы "Киев – город-герой" на въезде в украинскую столицу, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное".
"На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы "Киев - город герой" была демонтирована советская наградная звезда. Советский символ пополнит коллекцию государственного музея авиации имени О.К.Антонова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Как сообщается на сайте Киевского городского совета, решение о демонтаже было принято 18 декабря 2025 года на пленарном заседании депутатов. На этом заседании также было принято решение о демонтаже памятников Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также мемориальной доски Петру Чайковскому.
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