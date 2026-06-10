В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы "Киев – город-герой"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Киевские власти демонтировали советскую звезду со стелы "Киев – город-герой" на въезде в украинскую столицу, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное".

"На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы "Киев - город герой" была демонтирована советская наградная звезда. Советский символ пополнит коллекцию государственного музея авиации имени О.К.Антонова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.