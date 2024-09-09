https://ria.ru/20240909/shumkov-1971072777.html

Биография Вадима Шумкова

Биография Вадима Шумкова - РИА Новости, 09.09.2024

Биография Вадима Шумкова

Вадим Михайлович Шумков родился 9 марта 1971 года в селе Шастово Варгашинского района Курганской области. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T04:16

2024-09-09T04:16

2024-09-09T04:16

справки

курганская область

вадим шумков

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Вадим Михайлович Шумков родился 9 марта 1971 года в селе Шастово Варгашинского района Курганской области.В 1996 году окончил Томский государственный университет (ныне Национальный исследовательский Томский государственный университет) по специальности "юриспруденция".В ноябре-декабре 1994 года работал экономистом по учету в Нефтеюганском филиале АКБ "Тюменьпрофбанк".В январе-марте 1995 года – юрисконсультом управления ценных бумаг в НК "ЮКОС" АО "Юганскнефтегаз".В апреле 1995 года – ноябре 1998 года был помощником президента, юрисконсультом, генеральным директором фирмы "Юганскпромфинко".С декабря 1998 года по январь 2000 года Вадим Шумков был назначен Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) конкурсным управляющим ООО "Юганскпромфинко".С июня 1998 года по июнь 2000 года назначен Арбитражным судом ХМАО конкурсным управляющим АОЗТ "АТО-2".С июля 2000 года по февраль 2001 года – юрисконсульт в ООО "Торговый дом".С февраля 2001 года по май 2002 года был назначен Арбитражным судом ХМАО внешним управляющим ОАО "Нефтеюганский речной порт".С мая 2002 года по март 2003 года – консультант внешнего управляющего, советник внешнего управляющего в ОАО "Нефтеюганский речной порт".С марта по август 2003 года занимал пост советника конкурсного управляющего ОАО "Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод".С декабря 2003 года по март 2004 года – советник управляющего в ООО "Альянс".С апреля 2004 года по ноябрь 2012 года Вадим Шумков был заместителем директора департамента стратегического развития, начальника управления стратегического развития, директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.С ноября 2012 года по октябрь 2015 года – заместитель губернатора области, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.С октября 2015 года – заместитель губернатора Тюменской области. 2 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. 8 сентября 2019 года победил на выборах губернатора Курганской области, набрав 80,86% голосов. 18 сентября 2019 года вступил в должность главы региона. 29 июня 2024 года Вадим Шумков был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Курганской области. Член президиума Государственного Совета РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), почетными грамотами и т.д.Женат, есть четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

курганская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, курганская область, вадим шумков