https://ria.ru/20240908/kurganskaya-1971408189.html

Явка в Курганской области составила 28,02 процента

Явка в Курганской области составила 28,02 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка в Курганской области составила 28,02 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Курганской области 8 сентября на 15.00 (13.00 мск) составила 28,02%, сообщила областная избирательная комиссия. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:05

2024-09-08T14:05

2024-09-08T14:05

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Курганской области 8 сентября на 15.00 (13.00 мск) составила 28,02%, сообщила областная избирательная комиссия. "По данным на 15.00 (13.00 мск), явка на выборах губернатора Курганской области составила 28,02%. Проголосовали 179 985 избирателей", - говорится в сообщении. Наибольшая явка зафиксирована в Частоозерском (47,46%), Варгашинском (46,64%), Белозерском (44,49%), Лебяжьевском (44,26%) муниципальных округах, уточняется в сообщении. Явка в Кургане составила: по данным Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана – 18,89%, по данным Восточной ТИК города Кургана – 18,30%, в Шадринске – 24,10%, поясняет избирком. Явка жителей региона на 15.00 на выборах губернатора Курганской области в 2019 году, которые проходили также в один день, составляла 29,95%. Выборы губернатора в регионе проводятся 8 сентября. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

https://ria.ru/20240908/krym-1971404868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, курганская область, курган, шадринск, ольга дружинина, вадим шумков, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024