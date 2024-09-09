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Действующие главы регионов победили на выборах в российских субъектах - РИА Новости, 09.09.2024
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11:23 09.09.2024 (обновлено: 13:59 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/vybory-1971558582.html
Действующие главы регионов победили на выборах в российских субъектах
Действующие главы регионов победили на выборах в российских субъектах - РИА Новости, 09.09.2024
Действующие главы регионов победили на выборах в российских субъектах
По результатам обработки первых протоколов Единого дня голосования в российских регионах побеждают их действующие главы. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:23
2024-09-09T13:59
политика
санкт-петербург
россия
абакан
дмитрий миляев
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госдума рф
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. По результатам обработки первых протоколов Единого дня голосования в российских регионах побеждают их действующие главы.По результатам проверки ста процентов протоколов победу на выборах губернаторов в различных регионах одержали кандидаты от партии "Единой Россия" Александр Беглов, Дмитрий Миляев, Игорь Бабушкин, Андрей Бочаров, Георгий Филимонов, Алексей Беспрозванных, Вадим Шумков, Игорь Артамонов, Денис Паслер, Радий Хабиров, Вячеслав Федорищев, Валерий Лимаренко, Алексей Текслер, Илья Середюк, Алексей Смирнов, Андрей Чибис, Андрей Турчак, Бату Хасиков, Владимир Владимиров, Дмитрий Демешин, а также самовыдвиженец Александр Осипов.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
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политика, санкт-петербург, россия, абакан, дмитрий миляев, игорь бабушкин, госдума рф, единая россия, александр беглов, единый день голосования в россии
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Абакан, Дмитрий Миляев, Игорь Бабушкин, Госдума РФ, Единая Россия, Александр Беглов, Единый день голосования в России
Действующие главы регионов победили на выборах в российских субъектах

Действующие главы регионов победили во всех субъектах РФ, где прошли выборы

© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке в Кемерово
Девушка голосует на избирательном участке в Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Евгений Горбачев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. По результатам обработки первых протоколов Единого дня голосования в российских регионах побеждают их действующие главы.
По результатам проверки ста процентов протоколов победу на выборах губернаторов в различных регионах одержали кандидаты от партии "Единой Россия" Александр Беглов, Дмитрий Миляев, Игорь Бабушкин, Андрей Бочаров, Георгий Филимонов, Алексей Беспрозванных, Вадим Шумков, Игорь Артамонов, Денис Паслер, Радий Хабиров, Вячеслав Федорищев, Валерий Лимаренко, Алексей Текслер, Илья Середюк, Алексей Смирнов, Андрей Чибис, Андрей Турчак, Бату Хасиков, Владимир Владимиров, Дмитрий Демешин, а также самовыдвиженец Александр Осипов.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
Голосование на участке №1779 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Выборы в России прошли без серьезных нарушений, заявили в ОП
Вчера, 10:56
 
ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияАбаканДмитрий МиляевИгорь БабушкинГосдума РФЕдиная РоссияАлександр БегловЕдиный день голосования в России
 
 
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