https://ria.ru/20240909/vybory-1971558582.html

Действующие главы регионов победили на выборах в российских субъектах

Действующие главы регионов победили на выборах в российских субъектах - РИА Новости, 09.09.2024

Действующие главы регионов победили на выборах в российских субъектах

По результатам обработки первых протоколов Единого дня голосования в российских регионах побеждают их действующие главы. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:23

2024-09-09T11:23

2024-09-09T13:59

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. По результатам обработки первых протоколов Единого дня голосования в российских регионах побеждают их действующие главы.По результатам проверки ста процентов протоколов победу на выборах губернаторов в различных регионах одержали кандидаты от партии "Единой Россия" Александр Беглов, Дмитрий Миляев, Игорь Бабушкин, Андрей Бочаров, Георгий Филимонов, Алексей Беспрозванных, Вадим Шумков, Игорь Артамонов, Денис Паслер, Радий Хабиров, Вячеслав Федорищев, Валерий Лимаренко, Алексей Текслер, Илья Середюк, Алексей Смирнов, Андрей Чибис, Андрей Турчак, Бату Хасиков, Владимир Владимиров, Дмитрий Демешин, а также самовыдвиженец Александр Осипов.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.

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