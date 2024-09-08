https://ria.ru/20240908/vybory-1971438009.html

Явка на выборах губернатора Курганской области составила 36,28 процента

Явка на выборах губернатора Курганской области составила 36,28 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах губернатора Курганской области составила 36,28 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Курганской области 8 сентября на 18.00 (16.00 мск) составила 36,28%, сообщила областная избирательная комиссия. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:04

2024-09-08T17:04

2024-09-08T17:04

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Курганской области 8 сентября на 18.00 (16.00 мск) составила 36,28%, сообщила областная избирательная комиссия. "По данным на 18.00 (16.00 мск), явка на выборах губернатора Курганской области составила 36,28%. Проголосовали 232 892 избирателя", - говорится в сообщении. Наибольшая явка зафиксирована в Белозерском (59,27%), Варгашинском (58,76%), Частоозерском (57,23%), Альменевском (56,65%), Половинском (55,76%), Шатровском (55,06%), Лебяжьевском (54,98%), Мокроусовском (53,19%) муниципальных округах, уточняется в сообщении. Явка в Кургане составила: по данным Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана – 24%, по данным Восточной ТИК города Кургана – 23,50%, в Шадринске – 29,62%, уточняется в сообщении. Явка жителей региона на 18.00 на выборах губернатора Курганской области в 2019 году, которые проходили также в один день, составляла 37,36%. Выборы губернатора в регионе проводятся 8 сентября. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

https://ria.ru/20240908/vybory-1971424577.html

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Дарья Буймова

политика, курганская область, курган, шадринск, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024