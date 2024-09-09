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Губернатор Курганской области Шумков побеждает на выборах с 85,17% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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04:04 09.09.2024 (обновлено: 04:09 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/shumkov-1971504840.html
Губернатор Курганской области Шумков побеждает на выборах с 85,17% голосов
Губернатор Курганской области Шумков побеждает на выборах с 85,17% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Губернатор Курганской области Шумков побеждает на выборах с 85,17% голосов
Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 85,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T04:04
2024-09-09T04:09
курганская область
цик рф
выборы в россии — 2024
политика
единая россия
вадим шумков
лдпр
ольга дружинина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 85,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) с 5,49% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) с 4,37%. Четвертую строчку занял Валерий Державин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 1,76% голосов, пятую - Ярослав Климко (Партия пенсионеров) с 1,70%.
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курганская область, цик рф, выборы в россии — 2024, политика, единая россия, вадим шумков, лдпр, ольга дружинина
Курганская область, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Политика, Единая Россия, Вадим Шумков, ЛДПР, Ольга Дружинина
Губернатор Курганской области Шумков побеждает на выборах с 85,17% голосов

Действующий глава Курганской области Шумков лидирует на выборах, набрав 85,17%

© Фото : Курганская область официально/TelegramГубернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в голосовании на выборах главы региона
Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в голосовании на выборах главы региона - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Курганская область официально/Telegram
Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в голосовании на выборах главы региона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 85,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) с 5,49% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) с 4,37%. Четвертую строчку занял Валерий Державин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 1,76% голосов, пятую - Ярослав Климко (Партия пенсионеров) с 1,70%.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов голосует на избирательном участке № 104 в Курске - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Врио главы Курской области Смирнов побеждает на выборах с 65,28% голосов
Вчера, 03:50
 
Курганская областьЦИК РФВыборы в России — 2024ПолитикаЕдиная РоссияВадим ШумковЛДПРОльга Дружинина
 
 
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