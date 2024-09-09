https://ria.ru/20240909/shumkov-1971504840.html

Губернатор Курганской области Шумков побеждает на выборах с 85,17% голосов

Губернатор Курганской области Шумков побеждает на выборах с 85,17% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Губернатор Курганской области Шумков побеждает на выборах с 85,17% голосов

Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 85,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T04:04

2024-09-09T04:04

2024-09-09T04:09

курганская область

цик рф

выборы в россии — 2024

политика

единая россия

вадим шумков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 85,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) с 5,49% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) с 4,37%. Четвертую строчку занял Валерий Державин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 1,76% голосов, пятую - Ярослав Климко (Партия пенсионеров) с 1,70%.

https://ria.ru/20240909/smirnov-1971504035.html

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курганская область, цик рф, выборы в россии — 2024, политика, единая россия, вадим шумков, лдпр, ольга дружинина