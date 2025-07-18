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Курганская область отправила гуманитарный груз жителям Курской области
Курганская область отправила гуманитарный груз жителям Курской области - РИА Новости, 18.07.2025
Курганская область отправила гуманитарный груз жителям Курской области
Курганская область отправила гуманитарный груз с продуктами питания и средствами личной гигиены общим весом 3 тонны жителям Курской области, сообщил глава... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:03:00+03:00
2025-07-18T10:03:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл – РИА Новости. Курганская область отправила гуманитарный груз с продуктами питания и средствами личной гигиены общим весом 3 тонны жителям Курской области, сообщил глава региона Вадим Шумков. "Отправили очередную фуру с гуманитарным грузом общим весом 3 тонны для жителей Курской области, находящихся в ПВР. В составе всё самое необходимое, о чём просили коллеги из Курска - продукты питания и средства личной гигиены", - написал Шумков в своем Telegram-канале. Он отметил, что всего с начала спецоперации мирным жителям Донбасса, Курска, Белгорода, Брянска, Краснодона и курганским бойцам совместными усилиями было собрано и отправлено более 1,1 тысячи тонн груза, 205 автомобилей и несколько десятков единиц другой техники и квадрокоптеров.
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курская область, курск, курганская область, вадим шумков
Надежные люди, Курская область, Курск, Курганская область, Вадим Шумков
Курганская область отправила гуманитарный груз жителям Курской области
Курганская область отправила три тонны гумпомощи жителям Курской области