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Курганская область отправила гуманитарный груз жителям Курской области

Курганская область отправила гуманитарный груз жителям Курской области - РИА Новости, 18.07.2025

Курганская область отправила гуманитарный груз жителям Курской области

Курганская область отправила гуманитарный груз с продуктами питания и средствами личной гигиены общим весом 3 тонны жителям Курской области, сообщил глава... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:03:00+03:00

2025-07-18T10:03:00+03:00

2025-07-18T10:03:00+03:00

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курганская область

вадим шумков

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл – РИА Новости. Курганская область отправила гуманитарный груз с продуктами питания и средствами личной гигиены общим весом 3 тонны жителям Курской области, сообщил глава региона Вадим Шумков. "Отправили очередную фуру с гуманитарным грузом общим весом 3 тонны для жителей Курской области, находящихся в ПВР. В составе всё самое необходимое, о чём просили коллеги из Курска - продукты питания и средства личной гигиены", - написал Шумков в своем Telegram-канале. Он отметил, что всего с начала спецоперации мирным жителям Донбасса, Курска, Белгорода, Брянска, Краснодона и курганским бойцам совместными усилиями было собрано и отправлено более 1,1 тысячи тонн груза, 205 автомобилей и несколько десятков единиц другой техники и квадрокоптеров.

https://ria.ru/20250717/arkhangelsk-2029637425.html

курская область

курск

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курская область, курск, курганская область, вадим шумков