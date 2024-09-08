https://ria.ru/20240908/shumkov-1971458889.html

На выборах главы Курганской области лидирует Шумков

На выборах главы Курганской области лидирует Шумков - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах главы Курганской области лидирует Шумков

Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,72% голосов избирателей после обработки 8,16%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:42

2024-09-08T19:42

2024-09-08T19:42

политика

курганская область

вадим шумков

ольга дружинина

единая россия

цик рф

лдпр

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,72% голосов избирателей после обработки 8,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) – 6,57% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) – 4,23%, четвертым Валерий Державин (СРЗП) – 1,62%, пятым Ярослав Климко (Партия пенсионеров) – 1,49%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курганская область, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024