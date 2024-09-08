https://ria.ru/20240908/shumkov-1971458889.html
На выборах главы Курганской области лидирует Шумков
На выборах главы Курганской области лидирует Шумков - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах главы Курганской области лидирует Шумков
Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,72% голосов избирателей после обработки 8,16%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:42
2024-09-08T19:42
2024-09-08T19:42
политика
курганская область
вадим шумков
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,72% голосов избирателей после обработки 8,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) – 6,57% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) – 4,23%, четвертым Валерий Державин (СРЗП) – 1,62%, пятым Ярослав Климко (Партия пенсионеров) – 1,49%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курганская область, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Курганская область, Вадим Шумков, Ольга Дружинина, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
На выборах главы Курганской области лидирует Шумков
ЦИК: Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области с 84,72% голосов
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,72% голосов избирателей после обработки 8,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) – 6,57% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) – 4,23%, четвертым Валерий Державин (СРЗП) – 1,62%, пятым Ярослав Климко (Партия пенсионеров) – 1,49%.