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На выборах главы Курганской области лидирует Шумков - РИА Новости, 08.09.2024
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19:42 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/shumkov-1971458889.html
На выборах главы Курганской области лидирует Шумков
На выборах главы Курганской области лидирует Шумков - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах главы Курганской области лидирует Шумков
Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,72% голосов избирателей после обработки 8,16%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:42
2024-09-08T19:42
политика
курганская область
вадим шумков
ольга дружинина
единая россия
цик рф
лдпр
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,72% голосов избирателей после обработки 8,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) – 6,57% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) – 4,23%, четвертым Валерий Державин (СРЗП) – 1,62%, пятым Ярослав Климко (Партия пенсионеров) – 1,49%.
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политика, курганская область, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Курганская область, Вадим Шумков, Ольга Дружинина, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
На выборах главы Курганской области лидирует Шумков

ЦИК: Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области с 84,72% голосов

© Фото : Курганская область официально/TelegramГубернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в голосовании на выборах главы региона
Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в голосовании на выборах главы региона - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Курганская область официально/Telegram
Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в голосовании на выборах главы региона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 84,72% голосов избирателей после обработки 8,16% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) – 6,57% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) – 4,23%, четвертым Валерий Державин (СРЗП) – 1,62%, пятым Ярослав Климко (Партия пенсионеров) – 1,49%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаКурганская областьВадим ШумковОльга ДружининаЕдиная РоссияЦИК РФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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