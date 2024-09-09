Явка на выборах в Курганской области составила 42,5 процента
Явка на выборах губернатора Курганской области составила 42,5 процента
© Фото : Избирательная комиссия Курганской области/ВКонтактеГолосование на выборах в Курганской области
Голосование на выборах в Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курганской области 8 сентября 2024 года составила 42,5%, сообщила в понедельник избирательная комиссия региона.
"В Зауралье подведены предварительные итоги выборов губернатора Курганской области. В списки избирателей на момент окончания голосования было включено 641 187 человек. В выборах приняли участие 272 477 избирателей. Явка на выборах губернатора Курганской области составила 42,5%", - говорится в сообщении.
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
Явка избирателей на выборах губернатора в Курганской области в 2019 году составляла чуть более 42%.
По данным избиркома, обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Больше всего голосов избирателей набрал Вадим Шумков – 85,17%, добавляет пресс-служба.
Далее Валерий Державин (региональное отделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Курганской области") набрал 1,76%, Ольга Дружинина (ЛДПР) – 5,49%, Виктор Зырянов (КПРФ) - 4,37%, Ярослав Климко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Курганской области) – 1,7, уточняется в сообщении.
Наблюдение за ходом голосования и подведением итогов голосования осуществляли 2082 наблюдателя, поясняется в сообщении.