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Явка на выборах в Курганской области составила 42,5 процента - РИА Новости, 09.09.2024
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09:09 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/kurganskaya-1971519405.html
Явка на выборах в Курганской области составила 42,5 процента
Явка на выборах в Курганской области составила 42,5 процента - РИА Новости, 09.09.2024
Явка на выборах в Курганской области составила 42,5 процента
Явка на выборах губернатора Курганской области 8 сентября 2024 года составила 42,5%, сообщила в понедельник избирательная комиссия региона. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:09
2024-09-09T09:09
политика
курганская область
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ольга дружинина
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курганской области 8 сентября 2024 года составила 42,5%, сообщила в понедельник избирательная комиссия региона. "В Зауралье подведены предварительные итоги выборов губернатора Курганской области. В списки избирателей на момент окончания голосования было включено 641 187 человек. В выборах приняли участие 272 477 избирателей. Явка на выборах губернатора Курганской области составила 42,5%", - говорится в сообщении. Явка избирателей на выборах губернатора в Курганской области в 2019 году составляла чуть более 42%. По данным избиркома, обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Больше всего голосов избирателей набрал Вадим Шумков – 85,17%, добавляет пресс-служба. Далее Валерий Державин (региональное отделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Курганской области") набрал 1,76%, Ольга Дружинина (ЛДПР) – 5,49%, Виктор Зырянов (КПРФ) - 4,37%, Ярослав Климко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Курганской области) – 1,7, уточняется в сообщении. Наблюдение за ходом голосования и подведением итогов голосования осуществляли 2082 наблюдателя, поясняется в сообщении.
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политика, курганская область, вадим шумков, ольга дружинина, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Курганская область, Вадим Шумков, Ольга Дружинина, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Курганской области составила 42,5 процента

Явка на выборах губернатора Курганской области составила 42,5 процента

© Фото : Избирательная комиссия Курганской области/ВКонтактеГолосование на выборах в Курганской области
Голосование на выборах в Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Избирательная комиссия Курганской области/ВКонтакте
Голосование на выборах в Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курганской области 8 сентября 2024 года составила 42,5%, сообщила в понедельник избирательная комиссия региона.
"В Зауралье подведены предварительные итоги выборов губернатора Курганской области. В списки избирателей на момент окончания голосования было включено 641 187 человек. В выборах приняли участие 272 477 избирателей. Явка на выборах губернатора Курганской области составила 42,5%", - говорится в сообщении.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
Явка избирателей на выборах губернатора в Курганской области в 2019 году составляла чуть более 42%.
По данным избиркома, обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Больше всего голосов избирателей набрал Вадим Шумков – 85,17%, добавляет пресс-служба.
Далее Валерий Державин (региональное отделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Курганской области") набрал 1,76%, Ольга Дружинина (ЛДПР) – 5,49%, Виктор Зырянов (КПРФ) - 4,37%, Ярослав Климко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Курганской области) – 1,7, уточняется в сообщении.
Наблюдение за ходом голосования и подведением итогов голосования осуществляли 2082 наблюдателя, поясняется в сообщении.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила почти 42 процента
Вчера, 07:51
 
ПолитикаКурганская областьВадим ШумковОльга ДружининаЛДПРКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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