https://ria.ru/20240909/kurganskaya-1971519405.html

Явка на выборах в Курганской области составила 42,5 процента

Явка на выборах в Курганской области составила 42,5 процента - РИА Новости, 09.09.2024

Явка на выборах в Курганской области составила 42,5 процента

Явка на выборах губернатора Курганской области 8 сентября 2024 года составила 42,5%, сообщила в понедельник избирательная комиссия региона. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:09

2024-09-09T09:09

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курганской области 8 сентября 2024 года составила 42,5%, сообщила в понедельник избирательная комиссия региона. "В Зауралье подведены предварительные итоги выборов губернатора Курганской области. В списки избирателей на момент окончания голосования было включено 641 187 человек. В выборах приняли участие 272 477 избирателей. Явка на выборах губернатора Курганской области составила 42,5%", - говорится в сообщении. Явка избирателей на выборах губернатора в Курганской области в 2019 году составляла чуть более 42%. По данным избиркома, обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Больше всего голосов избирателей набрал Вадим Шумков – 85,17%, добавляет пресс-служба. Далее Валерий Державин (региональное отделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Курганской области") набрал 1,76%, Ольга Дружинина (ЛДПР) – 5,49%, Виктор Зырянов (КПРФ) - 4,37%, Ярослав Климко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Курганской области) – 1,7, уточняется в сообщении. Наблюдение за ходом голосования и подведением итогов голосования осуществляли 2082 наблюдателя, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, курганская область, вадим шумков, ольга дружинина, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024