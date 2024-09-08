https://ria.ru/20240908/shumki-1971472216.html
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области - РИА Новости, 08.09.2024
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области
Шумков
2024-09-08T20:46
2024-09-08T20:46
2024-09-08T20:46
политика
курганская область
вадим шумков
ольга дружинина
единая россия
цик рф
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,52% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,94% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) – 5,22% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) – 4,07%, четвертым Валерий Державин ("Справедливая Россия - За правду") – 1,51%, пятым Ярослав Климко (Партия пенсионеров) – 1,44%.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курганская область, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Курганская область, Вадим Шумков, Ольга Дружинина, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области
ЦИК: Шумков лидирует на выборах главы Курганской области с 86,52% голосов
Шумков