https://ria.ru/20240908/shumki-1971472216.html

Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

Шумков лидирует на выборах главы Курганской области - РИА Новости, 08.09.2024

Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

Шумков

2024-09-08T20:46

2024-09-08T20:46

2024-09-08T20:46

политика

курганская область

вадим шумков

ольга дружинина

единая россия

цик рф

лдпр

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,52% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,94% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) – 5,22% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) – 4,07%, четвертым Валерий Державин ("Справедливая Россия - За правду") – 1,51%, пятым Ярослав Климко (Партия пенсионеров) – 1,44%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курганская область, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024