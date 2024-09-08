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Шумков лидирует на выборах главы Курганской области - РИА Новости, 08.09.2024
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20:46 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/shumki-1971472216.html
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области - РИА Новости, 08.09.2024
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области
Шумков
2024-09-08T20:46
2024-09-08T20:46
политика
курганская область
вадим шумков
ольга дружинина
единая россия
цик рф
лдпр
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,52% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,94% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) – 5,22% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) – 4,07%, четвертым Валерий Державин ("Справедливая Россия - За правду") – 1,51%, пятым Ярослав Климко (Партия пенсионеров) – 1,44%.
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политика, курганская область, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Курганская область, Вадим Шумков, Ольга Дружинина, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области

ЦИК: Шумков лидирует на выборах главы Курганской области с 86,52% голосов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВадим Шумков
Вадим Шумков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вадим Шумков. Архивное фото
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Шумков
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,52% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,94% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ольга Дружинина (ЛДПР) – 5,22% голосов, третьим идет Виктор Зырянов (КПРФ) – 4,07%, четвертым Валерий Державин ("Справедливая Россия - За правду") – 1,51%, пятым Ярослав Климко (Партия пенсионеров) – 1,44%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаКурганская областьВадим ШумковОльга ДружининаЕдиная РоссияЦИК РФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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