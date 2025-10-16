Рейтинг@Mail.ru
Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048659372.html
Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду
Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду - РИА Новости, 16.10.2025
Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", открывшийся в Кургане, позволяет открыто рассказывать правду о происходящем, в том... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:28:00+03:00
2025-10-16T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курган
украина
курганская область
ростислав журавлев
вадим шумков
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048657952_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_2531e48e3d1ca4c3ee9f6183dfc14e6e.jpg
https://ria.ru/20251014/es-2048259130.html
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044705756.html
курган
украина
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048657952_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_070df4d73378899021738fe549094b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курган, украина, курганская область, ростислав журавлев, вадим шумков, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курган, Украина, Курганская область, Ростислав Журавлев, Вадим Шумков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду

Шумков: фестиваль «RT.Док: Время наших героев» позволяет открыто говорить правду

© Фото : силаVправде (V. Шумков)/TelegramМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Кургане
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : силаVправде (V. Шумков)/Telegram
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Кургане
Читать ria.ru в
Дзен
КУРГАН, 16 окт - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", открывшийся в Кургане, позволяет открыто рассказывать правду о происходящем, в том числе на Украине, чтобы противостоять лживой западной пропаганде, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Главы региона объяснил, почему значение мероприятий, подобно проходящему в Курганской области 16-17 октября Международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время наших героев", очень велико.
Флаг России, вывешенный в знак протеста - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Италии активисты вывесили флаг России в знак поддержки показов RT
14 октября, 20:05
"Мы должны четко отдавать себе отчет, что за последние десятилетия в мире есть сформированная система, которая объединяет только одну правду - правду заказчика, того, кто заплатил. Сегодня мы видим, как на ту сторону (Запад – ред.) работают крупнейшие мировые СМИ, самые крупнейшие, самые именитые. Как этому делу поддакивают и разносят эту "правду" во всех странах некоммерческие организации, которые тоже содержатся на деньги разведок и различных стран. И в данный момент вы оказываетесь в ситуации, либо вам начинать с ними бороться на их языке, пытаться тоже платить деньги, создавать какие-то крупные СМИ, либо просто вставать и открыто говорить правду, называя все своими именами", - сказал Шумков на открытии фестиваля.
Он поблагодарил организаторов кинофестиваля.
"Вы делаете классное дело. И те 300 показов, которые проводятся в нашем регионе, точно не пропадут зря, не пройдут напрасно. Они лягут в копилку тех добрых, правильных дел, которые делаем уже давно в этом регионе. Продолжайте сеять разумное, доброе, вечное, а Курган, как мы говорим, Курган не подведет", - добавил Шумков.
В программу фестиваля "RT.Док" входит фильм "Парень с нашего двора", посвященный памяти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва. Эту киноленту жители Курганской области смогут увидеть в пятницу, 17 октября.
Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Автор получасовой документальной ленты "Парень с нашего двора" - продюсер РИА Новости Инна Танашева. Большинство кадров было снято самим Ростиславом и его товарищами при подготовке новостей, кроме того, о военкоре рассказывают его коллеги-военкоры РИА Новости Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Олеся Потапова, работавшие с Журавлёвым в связке. О погибшем военкоре рассказывает и его давний товарищ, известный журналист-пранкер Алексей Столяров (Лексус), который ездил с Ростиславом в командировку в Афганистан.
На фестивале RT.Док: Время наших героев почтили память Кеосаяна - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
На фестивале "RT.Док: Время наших героев" почтили память Кеосаяна
26 сентября, 21:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКурганУкраинаКурганская областьРостислав ЖуравлевВадим ШумковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала