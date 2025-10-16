Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду

КУРГАН, 16 окт - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", открывшийся в Кургане, позволяет открыто рассказывать правду о происходящем, в том числе на Украине, чтобы противостоять лживой западной пропаганде, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.