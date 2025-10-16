Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду

КУРГАН, 16 окт - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", открывшийся в Кургане, позволяет открыто рассказывать правду о происходящем, в том числе на Украине, чтобы противостоять лживой западной пропаганде, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Главы региона объяснил, почему значение мероприятий, подобно проходящему в Курганской области 16-17 октября Международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время наших героев", очень велико.
"Мы должны четко отдавать себе отчет, что за последние десятилетия в мире есть сформированная система, которая объединяет только одну правду - правду заказчика, того, кто заплатил. Сегодня мы видим, как на ту сторону (Запад – ред.) работают крупнейшие мировые СМИ, самые крупнейшие, самые именитые. Как этому делу поддакивают и разносят эту "правду" во всех странах некоммерческие организации, которые тоже содержатся на деньги разведок и различных стран. И в данный момент вы оказываетесь в ситуации, либо вам начинать с ними бороться на их языке, пытаться тоже платить деньги, создавать какие-то крупные СМИ, либо просто вставать и открыто говорить правду, называя все своими именами", - сказал Шумков на открытии фестиваля.
Он поблагодарил организаторов кинофестиваля.
"Вы делаете классное дело. И те 300 показов, которые проводятся в нашем регионе, точно не пропадут зря, не пройдут напрасно. Они лягут в копилку тех добрых, правильных дел, которые делаем уже давно в этом регионе. Продолжайте сеять разумное, доброе, вечное, а Курган, как мы говорим, Курган не подведет", - добавил Шумков.
В программу фестиваля "RT.Док" входит фильм "Парень с нашего двора", посвященный памяти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва. Эту киноленту жители Курганской области смогут увидеть в пятницу, 17 октября.
Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Автор получасовой документальной ленты "Парень с нашего двора" - продюсер РИА Новости Инна Танашева. Большинство кадров было снято самим Ростиславом и его товарищами при подготовке новостей, кроме того, о военкоре рассказывают его коллеги-военкоры РИА Новости Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Олеся Потапова, работавшие с Журавлёвым в связке. О погибшем военкоре рассказывает и его давний товарищ, известный журналист-пранкер Алексей Столяров (Лексус), который ездил с Ростиславом в командировку в Афганистан.
