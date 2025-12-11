Курганская область планирует направить 200 дронов и технику в зону СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Оборудование и 200 ударных дронов планируют направить из Курганской области в зону специальной военной операции, сообщил глава региона Вадим Шумков.

В среду регион отправил в зону СВО самый крупный груз с начала спецоперации, весом более 150 тонн, куда вошли 22 автомобиля, мототехника, квадроциклы, дроны и другая техника, а также медикаменты и маскировочные сети, сообщил Шумков.

"Мы уже начинаем работу по формированию нового груза... приобретают сейчас по заявкам ребят десятки позиций оборудования. Кроме того, до конца года обещают собрать и отправить еще 200 ударных дронов", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как сообщил Шумков, на закупку оборудования для новой партии груза для отправки в зону СВО потратят 25 миллионов рублей.